陽明（2609）、萬海（2615）股價關不住照漲還能買？ 專家：列處置階段不建議入場

陽明（2609）、萬海（2615）前陣子被列為處置股，在這期間股價也是關不住，持續上漲，那處置股可以買嗎？

什麼是處置股？

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目的是讓異常交易的標的冷卻，主要朝著延長撮合時間、預收股款兩大方向著手。

30天內第一次處置：5分鐘撮合一次

1.人工管制撮合每5分鐘撮合一次 2.單筆超過10張、多筆累積超過30張，要先收取全部買進價金或賣出證券

在第一次處置時，如果是單筆10張以下、當日30張以下的交易，是沒有任何影響的，如果單筆買進超過10單位，那就要先「圈存」，從你的銀行戶頭扣款相對應的金額。

處置股可以買嗎？​

投資買賣應該回歸到企業本身的價值。

如果你對某家公司進行了徹底的研究，並認為它具有價值，那麼在處置股票階段並不需要驚慌，因為處置股票只是一時的交易異常，並不代表企業本身的基本面有問題

那適合在處置的階段入場嗎？ 我會比較不建議，就是因為交易過熱才會被限制

處置階段買進股票可能存在一些風險。

由於處置股票受到交易限制，市場情緒可能更加不穩定，投資者可能面臨買貴的風險，並且存在投機的可能性！

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