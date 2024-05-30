新光金首季轉虧為盈 新壽實現資本利得150億元

新光金第1季繳出好成績、獲利翻正，子公司新壽受惠投資操作得宜與避險成本下降，首季實現資本利得約新台幣150億元，新壽首季合併稅後淨利4.7億元，雖然金融商品未實現損益仍為負數，但主要為債券，股票部位的未實現利益有超過200億元。

新光金今天召開第1季線上法人說明會，公布2024年首季營運成績單。

新光金副總經理暨發言人林宜靜表示，主要子公司新壽受惠投資操作得宜，股票資本利得提升，且避險成本下降，2024年第1季轉虧為盈，合併稅後純益為4.7億元。新壽首季投資收益為337.93億元，比去年同期157.26億元，增加114.9%。

林宜靜說明投資績效數據，新壽第1季避險後的投資報酬率為3.91%，主要是資本利得有較明顯增加，與避險成本下降；避險前的經常性收益率3.1%，避險後的經常性收益率受惠於台幣貶值及避險操作，首季較去年同期提升至2.28%。

金融商品投資未實現部位，新壽總精算師林漢維說明，截至第1季底未實現損失59億元，已比去年同期回升246億元，也較去年底回升129億元；其中，損失部分主要來自債券部位，股票部位則有未實現利益超過200億元。

新壽投資長王世聰表示，由於台美利差維持在高位，考量海外部位上限與避險成本仍高，會降低海外固定收益部位；第1季主要加碼台股與國內債券型ETF，目前市值約1250億元，占整體資產規模約3.55%。

新壽去年股利收入約入帳140億元，展望今年，王世聰表示，股利收入可能會比去年來得少，不過今年股市操作仍以資本利得與股利收入的整體報酬為主。

新光金2024年第1季合併稅後純益31.1億元，合併股東權益為2614.2億元，每股盈餘0.2元。新光銀行第1季淨收益51.7億元，合併稅後淨利16.8億元，元富證券首季營收28.5億元，合併稅後淨利10億元。