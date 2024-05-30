力山股東會／配發1.2元現金股利 6月起部分產線啟動加班
健身器材代工大廠力山（1515）去年每股稅後純益1.70元，股東常會30日通過配發1.2元現金股利。力山表示，客戶庫存去化已近尾聲，公司部分產線將自6月起加班趕工，法人估，力山今年營運可望維持穩健成長走勢。
力山4月營收4.84億元、年增68.5%，累計前四月合併營收26.71億元、年增205%。
力山大客戶派樂騰(Peloton)拉貨力道持續增溫，旗下一款大電動跑步機今年重新上市，力山預計下半年開始生產，加上獲得喬山飛輪代工訂單，載貨型電動輔助自行車也有望放量，法人估，下半年營運可望持穩。
而力山在馬達領域擁有50年經驗，因此也積極整合電機、電控及電子三大核心技術，開發出載貨型電動輔助自行車，以滿足宅配物流及運輸市場需求；這項新產品已於去年底小量試產，預期今年有望放量。
力山成立於1972年，早期以桌上型電動工具機起家，近幾年積極朝多角化方向轉型，包括健身機、醫療照護器材、電動輔助自車等；目前健身器材已成為主力產品，生產基地位於台中大里(以健身器材為主)與中國大陸浙江桐鄉(以工具機為主)。
力山去年健身器材占整體營收的68%、工具機占16%、其他占16%；若以區域區分，美洲市場約占86%、歐洲占8%、亞洲占4%、其他占2%。
力山健身機產品有橢圓機、樓梯機、跑步機、飛輪車、室內腳踏車、划船機、智能重訓機及單車訓練台等，主要客戶包括美國Peloton、Precor、Life Fitness、True，以及義大利Technogym等。
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