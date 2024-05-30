和泰小型車 拚銷售23連霸
和泰車（2207）董事長黃南光在股東會中表示，今年雖然全球經濟政治及各國央行貨幣政策仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下，今年預估全年市場仍有45萬台以上水準。和泰車並將持續追求創新蛻變，多元布局，導入搭載環保動力的新能源車輛。和泰車今年並將全力達成小型車銷售23連霸，商用車銷售蟬聯第一的紀錄。
和泰車昨（30）日股東會，在去年獲利創新高，今年表現持續樂觀之下，和泰車股東會順利承認去年財報，並通過每股配發現金股利20元。
黃南光指出，和泰車在新能源車的多元布局包括Toyota的純電車bZ4X，插電式油電混合車PRIUF PHEV，以及氫能巴士CAETANO ，同時也積極投入充電椿的事業，以利提供超越顧客期待的多重商品與服務選擇。
和泰車指出，去年汽車市場創下47.7萬台的規模，和泰車去年的獲利也創下新高。今年汽車市場預期為45萬台，雖然較去年減少，但仍是台灣汽車規模的高檔，今年第2季車市的量仍維持高檔，只是各家車廠競爭激烈，祭出更優厚的促銷條件。45萬台已是非常好的市場表現，畢竟去年的情況特殊，是之前因車用晶片短缺造成新車供應不足，去年大量去化累積訂單的成果，不能以去年的車市水準來比較。
今年第1季和泰車獲利表現超出預期，甚至仍維持成長，進入第2季一般認為市場需求趨緩，趨緩的主因則是地緣政治與通膨等不確定因素影響買氣。不過以5月的車市狀況來看，原本預期整體市場約為4萬台，由於進口車抵台數量增加，目前估計可望達到4.1萬台，表現還超出月初的預估，可見需求不弱。
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