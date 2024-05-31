南僑泰國新產線Q4完工
南僑（1702）昨（30）日舉行股東會，除通過配發2.5元現金股利，並通過轉投資子公司皇家可口規劃申請在台灣股市上市（櫃）計畫，同時完成董事選舉。
南僑今年持續擴大投資，泰國新產線今年第4季安裝完成、明年投產。
南僑去年合併營收226.8億元，年增10.75%，稅後純益10.41億元，年增86.14%，每股純益4.2元。
今年董事改選九席（含三席獨董），六席董事分別為陳飛龍（董事長）、李勘文（總經理）、陳正文、周明芬、陳怡文、陳羽文；三席獨董事分別為陳定國、陳俊學、王明志。
股東會通過轉投資皇家可口規劃申請在上市（櫃）計畫，南僑風控長廖美惠指出，今年一定會公發及推動登錄興櫃，預計明年送件申請上市。
對於泰國南僑是否進入資本市場，李勘文表示，正持續規劃，方式有很多種也有很多選擇，包括泰國或是其他地區交易所上市都是選項，會加以評估，泰國南僑市場不侷限於東南亞，有很多產品是銷售到歐美地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言