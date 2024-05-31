南僑泰國新產線Q4完工

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

南僑（1702）昨（30）日舉行股東會，除通過配發2.5元現金股利，並通過轉投資子公司皇家可口規劃申請在台灣股市上市（櫃）計畫，同時完成董事選舉。

南僑今年持續擴大投資，泰國新產線今年第4季安裝完成、明年投產。

南僑去年合併營收226.8億元，年增10.75%，稅後純益10.41億元，年增86.14%，每股純益4.2元。

今年董事改選九席（含三席獨董），六席董事分別為陳飛龍（董事長）、李勘文（總經理）、陳正文、周明芬、陳怡文、陳羽文；三席獨董事分別為陳定國、陳俊學、王明志。

股東會通過轉投資皇家可口規劃申請在上市（櫃）計畫，南僑風控長廖美惠指出，今年一定會公發及推動登錄興櫃，預計明年送件申請上市。

對於泰國南僑是否進入資本市場，李勘文表示，正持續規劃，方式有很多種也有很多選擇，包括泰國或是其他地區交易所上市都是選項，會加以評估，泰國南僑市場不侷限於東南亞，有很多產品是銷售到歐美地區。

南僑 泰國

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