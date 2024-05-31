嘉里大榮擴大物流布局 將於汐止、高屏等地增設據點

嘉里大榮（2608）昨（30）日舉行股東常會，通過配發現金股利2.6元，創歷史新高。

董事長沈宗桂指出，為保持競爭力及永續發展，擴大營運布局，於新北市汐止、高雄市前鎮及屏東等地增設營運據點，這些物流中心分別將於2024年及2025年開始營運，成為推動營收、獲利成長的新動能。

嘉里大榮2023年全年合併營收120億元，合併稅後純益16.9億元，每股純益3.63元。沈宗桂表示，嘉里大榮提供一站式全方位的物流解決方案，並在四大核心業務領域持續精進。

在冷鏈物流方面，擁有全台最具完善規模之低溫冷鏈倉儲與配送體系，營運貨品以低溫食品為主，導入ISO 23412冷鏈低溫包裹遞送服務標準（轉運型），包括對於低溫設備的有效管理、人員的正確訓練、低溫操作流程的適當規劃、低溫流程的全面監控與低溫物流的合規性遵守。

另外，擁有ISO 22000食品安全管理系統與HACCP危害分析重要管制點等食安相關系統的管理能力，確保對食安衛生管理作業之能力。公司規劃2024年將食品安全管理系統提升為FSSC 22000系統，以拉大與同業競爭的差異性，並可符合大型跨國性食品集團對於食安管理的期待。

在醫藥物流方面，今年8月預定啟用的嘉里醫藥新北生技園區，規劃導入智慧倉儲、無人搬運車、飛梭式料架及棧板輸送機等自動化及智慧節能設備，除擴展醫藥品、醫療器材和保健食品的常溫和冷藏倉儲服務外，並為台北市、新北市及基隆市等鄰近區域提供醫藥品、醫療器材配送服務。

宅經濟當道，繼2022年首度引進電動三輪車後，2023年再購入20輛，投入六都強化都會型快遞配送體系，為保持競爭力及永續發展，擴大營運布局，在新北市汐止、高雄市前鎮及屏東等地增設營運據點，可滿足更多消費者的需求。