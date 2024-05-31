中鋼構本季營運向上
中鋼構（2013）昨（30）日舉行股東會，受惠於國內六都大型開發案陸續推出，加上先前的年度遞延工程，以及廠房擴建節奏穩健推進，中鋼構指出，今年第2季營運將優於第1季，前景看旺。
中鋼構表示，當前積極推動工程包括北高雄的富邦商場大樓外，還有台北雙子星大樓，估計鋼構數量分別有5萬，以及三、四萬公噸。基本面雖然穩健，但因受缺工、通膨、終端產品庫存調整等因素，景氣仍未見好轉，鋼構市場需求同時有減緩現象，未來需持續降低成本，以改善工作流程等方式管控預算。
鋼品貿易業務方面，持續受到國內外鋼市不景氣壓抑，未來將極力拓銷鋼品、積極開發新客戶、擴展商品種類及規避交易的風險。
中鋼構表示，今年依已接訂單狀況並參考未來景氣推估，預計全年鋼結構出貨量達14.5萬公噸，鋼品貿易13.5萬公噸。
中鋼構將強化策略性業主與產品經營，積極開發新客源、新品項與新市場區域商機，持續改善與修正現行生產作業流程。
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