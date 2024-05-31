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材料打入大陸手機鏈 下半年加發1元股票股利

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導
材料KY董事長王克璋。 圖／聯合報系資料照片
材料KY董事長王克璋。 圖／聯合報系資料照片

材料-KY（4763）昨（30）日召開股東會。董事長王克璋指出，目前不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及Vivo的供應鏈。基於公司資金運用、新產能開出及維護股東權益等方面做出全盤考慮，因此增加發放股票股利

材料董座王克璋談話重點
材料董座王克璋談話重點

材料股東會通過去年財報，2023年全年稅後純益51.76億元、年增3.14倍，每股純益62.52元；同時通過股利修正案，去年下半年將加發股票股利1元，即下半年股利每股配發6.5元股息及1.5元股票股利；全年股利達13元，其中現金股利11.5元、股票1.5元。

因應絲束需求與營運成長，公司規劃赴印尼設立年產能1萬噸的絲束廠，擬與當地大型菸草公司洽談合資模式，預計包括土地、設備等投資金額將超過1億美元（約新台幣32億元），希望今年底前可以拍板定案。而材料原已計畫今年7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，第2季完成35,000噸醋片產能擴增。

據了解，由於新廠落成在即，6月底將有法人與董事股東到山東看廠，且隨新產能陸續報到，法人認為，材料下半年即將重啟營收創高之旅，獲利也可同步攀升。根據近期法人報告指出，材料今、明年每股獲利都將突破百元大關，今年每股純益估達125至135元，明年更可達150元之上。

材料表示，醋酸長絲正處於行業成長期，下游需求旺盛、企業數量還處於上升階段，醋酸纖維性能優良，用途廣泛，產品附加值高，醋酸長絲的生產過程能耗低發展、汙染小，原料可以再生，適合可持續，這對企業增強市場競爭力和保持可持續發展具有十分重要的意義。

當前醋酸面料已廣泛應用到最近流行的新中式（如盛唐牡丹）服裝中，醋酸紗線含量高達85%以上。明年中醋酸長絲月產能將達500噸。王克璋指出，長絲市場預估未來五年仍是供應吃緊。

股利 股東會

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