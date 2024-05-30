鋼聯股東會／將增設焚化飛灰水洗廠 未來營運看旺

鋼聯（6581）30日股東會，通過去年財報，2023年合併營收20.4億元，稅後純益5億元，每股稅後純益4.54元，每股配息4.3元，隨著國際鋅價走升，助攻未來營收獲利，並將增設焚化飛灰水洗廠，未來營運看旺。

鋼聯表示，去年營收年減23%，稅後純益減少49%，主因2023年受到高利率、高通膨與中國大陸疫後經濟表現不如預期等因素影響，全球終端產品需求疲弱，導致製造業活動放緩。

鋼聯目前可收受的焚化飛灰允收標準氯含量需小於3%，但焚化廠產出之焚化飛灰需經過水洗過程，才可進行再利用，目前多數焚化廠內部因無建置水洗設備，產出焚化飛灰採取掩埋方式處理。

這情況獲得突破，鋼聯今年5月公告取得台中市龍井區土地，未來預計於此地規劃設置焚化飛灰水洗廠，初期目標年處理量約3萬公噸，為焚化廠提供水洗及再利用服務，並減輕各焚化廠各自增設水洗設備的負擔。