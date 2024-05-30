兆豐金（2886）EPS第一季0.8元創歷史新高！ 專家：跌了就領股息等加碼

兆豐金（2886）Q1稅後淨利成長7%來到114.9億元，EPS則是0.8元創歷史新高，依然是公股金控中的第一名！

以銀行為主體的兆豐金，貢獻最多的自然是旗下兆豐銀，Q1稅後淨利98.9億元，年增率82%，而台股連續創高，旗下的兆豐證券跟去年同期比也成長了91%。

之前41元小賣了一些，手上還有部分的持股，今（29日）天股價小跌2%，要加點油喔！

不過跌下去也沒關係，重要的是好公司保有競爭力，而且殖利率還有4%多，跌了就邊領股息，一邊等加碼也很好，至少邊跌邊買，不太需要害怕它會倒，耐心和信心是我最大的武器。

溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！

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