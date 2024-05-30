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航運撐盤 萬海、陽明走強 散裝族群也上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
陽明海運。本報系資料照片
陽明海運。本報系資料照片

台股30日向下跳空開低，最低一度來到21,414.3點，大跌248.2點，但航運族群相對抗跌，貨櫃三雄中盤中僅長榮（2603）小跌，陽明（2609）、萬海（2615）維持紅盤，漲幅皆逾1%；散裝族群中新興（2605）、四維航（5608）、正德（2641）較為強勢，盤中漲幅逾1%。

彭博資訊報導，企業憂慮中國大陸商品將遭加稅，也害怕美國港口壅塞，因而大舉下單，據航運商和出口業者流傳的報價，亞洲出貨的40呎貨櫃急件，下月運價最高達1萬美元，約比當前的現貨價高出一倍。

物流科技公司飛協博（Flexport）主管尼爾森表示，有些公司甚至雙重下單，或增加下單量，以確保艙位。長榮、萬海也在股東會中表示，第3季將迎來最強旺季，缺船缺櫃問題恐愈來愈嚴重。

另外散裝部分，由於地緣政治引發全球船舶繞道，大大影響油輪的航行，而新興主要的營運為油輪及海岬型船舶，船舶規模共計16艘，包含3艘30萬噸級巨型油輪（VLCC）及13艘散裝船（1艘超大型鐵礦砂專用船、8艘海岬型、2艘卡姆薩型、2艘輕便型）。

新興油輪在聯營船隊中的日租金水準持續穩居高檔，首季均價約4.7萬美元，預期2024年後續三季會持續走揚。新興第一季營收11.4億元，年增13%，毛利率達35.58%，較去年同期大增25.83個百分點，稅後淨利3.53億元，年增181%，每股純益0.6元。

萬海 長榮

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