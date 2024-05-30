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鴻海（2317）FII獲利50年來歷史新高…明年會更高！ 專家：外資目標價227元

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
鴻海集團。歐新社
鴻海集團。歐新社

股市爆料同學會．TT】

鴻海第一季獲利220億，其中FII獻鴻海144億，貢獻鴻海EPS=1.08，年增將近3成。

今年FII的獲利將會大成長，應該會有25%以上的成長，EPS貢獻有機會來到7元，其他部分大約5塊，加起來12塊左右。

獲利可以超過1600億以上，這樣的獲利將會是鴻海成立50年來，歷史新高，明年只會更高！

這幾天又有外資把鴻海目標價上修了，高盛看227，預估今年EPS=11.82，這個預估EPS跟我差不多，目標價跟我希望的緯創股價×2也很接近。

野村預估今年伺服器年增70%，AI 伺服器年增187%，這個數字非常誇張，不知道是看到什麼資料做的預估。

另外，有人知道2021年Q4鴻海遇到什麼事件嗎，FII以外的獲利大衰退...

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

EPS 外資 鴻海2317

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