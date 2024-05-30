台肥結盟中油 攻液化天然氣冷能回收

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
台肥攜手中油簽署液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）冷能回收再利用簽署合作備忘錄。左為台肥代理總經理張滄郎、右為中油總經理方振仁。台肥／提供
台肥攜手中油簽署液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）冷能回收再利用簽署合作備忘錄。左為台肥代理總經理張滄郎、右為中油總經理方振仁。台肥／提供

台肥（1722）宣布與中油聯手合作液化天然氣冷能回收再利用；台肥表示，雙方已簽署合作備忘錄，冷能回收再利用計畫，不但可供應台肥冷卻水系統使用，也可大大節省電力與電費支出，成為新的能源生產模式。

台肥董事長李孫榮指出，液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）零下160℃溫度極低，在使用之前會先經過升溫，讓LNG由「液態」變成「氣態」，這時會伴隨吸收大量的熱，這就是冷能。

台肥昨日收在62.6元、下跌0.6元。

李孫榮表示，台肥台中廠長年利用海水來當做冷卻水，降低廠區設備溫度，如果不夠冷時，則需要額外能源來降溫，也勢必產生碳排。然而透過中油LNG升溫時伴隨巨大溫差產生冷能再利用，這套新的能源生產模式，不但能節省能耗，且有助於台肥和中油雙方，甚至台灣未來朝「淨零減排」方向大步邁進有非常正面的幫助。

中油 台肥

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