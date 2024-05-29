兆豐金法說會報喜 台股大好帶動兆豐金共銷利益年增19%

兆豐金控今日召開法說會，今年兆豐金前4個月稅後淨利141.20億元、EPS達0.99元，其中，第一季獲利較去年同期成長7%，主持法說會的兆豐金總經理蕭玉美分析，主要來自於子公司核心獲利動能強勁，銀行第一季稅後淨利98.9億元，此外，由於兆豐證券今年受惠於股市日均量大增，帶動首季獲利8.9億，較去年同期大幅增加91%，也使子公司占金控獲利比重也從4.24%增至7.55%。

蕭玉美也說，今年第1季集團的共同行銷效益也達4.4億元，較去年同期成長19%；包括證券台股引介交易量，及產險商品共銷效益成長等，為貢獻共銷效益主要來源。

對兆豐金今年配發的股利水準，蕭玉美指出，對照目前的股價，兆豐金的現金殖利率為3.8%，而現金加股票殖利率4.6%，在金融股之間有一定競爭力。

蕭玉美也表示，兆豐金控旗下非銀行子公司今年獲利較去年同期增加301%; 另外，銀行消金業務財富管理手續費收益達12.4億元，較去年同期成長32%，高資產客戶AUM高達1,800億元，為業界第3名。

兆豐銀行總經理胡光華也在法說會回應法人提問表示，由於首季美國通膨回落不如預期，就業市場太熱絡，但目前仍難判定美國降息時間點及幅度，而我國的AI產業帶動全球半導體產業蓬勃發展，國內景氣也呈復甦之勢，並帶動出口動能提升，均有助金融業營運動能，兆豐銀行將聚焦於有較佳利潤的中小企放款，及財富、消金業務，也將擴增產品多元化。

至於銀行的放款策略，胡光華說，今年首季企金成長較去年成長8%，今年可望穩定成長，另外三月底止，中小企放款占比54.87%，市占率達6.76%，為國銀第五名，將由「以大帶小」策略發展集團供應鏈放款商機，爭取TMU的企金客戶理財等業務。

胡光華也說，由於美元利率仍在高原期，使OBU放款量下滑，海外分行放款亦僅2%成長，今年會因地制宜發展在地業務，並聚焦在全球供應鏈移轉重心的地區。

今年首季房貸業務量成長超過3%，兆豐銀行副總陳建中回答，預計在剛性需求上，房貸可有穩定發展，股市創新高帶動財富效果、消費動能，也會帶動民眾個人理財及消貸需求，兆豐銀行也會爭取轉貸及增貸商機，來爭取個人理財業務。

此外，銀行的海外分行含OBU稅前獲利較去年同期成長16%。銀行放款較去年同期成長7%，其中海外分行放款較去年同期成長3%，手續費收益也在財管及企金雙雙增加，比去年同期成長82%，尤其是今年首季在銀行團對高鐵降息，所帶動的相關手續費收入大舉入帳的效應之下，具有相當的貢獻。

蕭玉美也對其他子公司的首季獲利說明，票券子公司在債票券評價及處分利益的加持下，第一季稅後淨利達6億元，比去年同期成長27%。產險子公司第一季稅後淨利達1.7億元，主要來自保費收入較去年同期成長15%，其中商業火險較去年同期成長49%、工程險較去年同期成長24%。創投子公司，因為股票評價及處分利益大增，第一季稅後淨利達1.3億元，較去年同期成長36%。