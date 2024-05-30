潤泰新：房市價量俱穩

潤泰新（9945）昨（29）日召開股東會，潤泰新董事長簡滄圳表示，看好未來房市發展，將儲備更多優質土地，力求推出精緻住商個案及參與政府重大公共工程標案，結合商場經營及不動產開發創造邊際效益。

簡滄圳表示，去年下半年在新青安政策下，對剛性需求相當有利，消費者醒悟、市場買氣回籠，今年仍是自住、置產兩大買方撐盤，預計是「價量俱穩」格局。潤泰新持續積極爭取公私法人、大型土地開發、 都更、聯合開發等案，以儲備土地量能。

潤泰新昨股東會承認2023年財報，並通過配發每股現金股利1.5元。簡滄圳指出，回顧2023年，上半年受到央行升息、平均地權條例修正案干擾，後續再新青年政策鼓舞下，剛性需求買盤回歸，且隨著後疫情時代的來臨，商業活動逐漸恢復至疫情前的活絡生機，去年CITYLINK 商場來客數穩定增加，營業額穩定成長。