台驊：海運旺季看到Q4

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台驊小檔案
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台驊投控（2636）昨（29）日召開股東會，台驊看好，今年物流需求暢旺，加上以美國為首的幾個大國將對大陸提高進口關稅，迫使大陸出口爆量，在紅海危機下搶艙問題愈趨嚴重，第3季旺季無虞，甚至延伸到第4季。

台驊表示，近月海運價格反彈，艙位需求同步上升，看好海、空、陸、鐵四大事業群的需求持續成長，看好第2季海、空運的貨量價量齊揚，營收、獲利跟著再衝高。

由於當前海運缺櫃問題嚴重，據悉，台驊內部透露，將不排出自行租櫃，不過，由於當前搶櫃情況嚴重，造成租櫃的單位成本持續上揚，因此仍在評估中，會以最佳的方式進行。

台驊去年稅後純益15.4億元，每股純益（EPS）10.76元，昨日股東會中除通過承認去年財報外，同時通過去年股息共6.5元；去年上半年度盈餘分配現金股利3元，已於2023年12月發放完畢，2023年下半年盈餘分配為每股配發現金3.5元。

展望第2季，海運事業部2024年運力供過於求趨勢仍未改變，因紅海事件影響，多數航商仍以繞行好望角為主要往來歐洲市場航道，透過加徵綜合費率附加費（GRI），可望確保運價維持在獲利水平之上。

海運長約部分，台驊今年美國線已與各航商已完成簽署，合約價格優於去年，同時大陸第1季經濟成長超於預期，加上美國消費力道持續強勁，顯示未受到高通膨環境縮減購買意願，預計在五一黃金週假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動第2季營運表現。

至於空運市場展望，海運搶艙出現的艙位排擠效應和大陸電商的崛起，是推升航空貨運增長的重要因素。因此，台驊空事業部第2季營運趨勢仍以電商產品為主流，第2季將陸續進軍其他電商客戶群，配合年中購物旺季需求，藉此擴大營運表現。

台驊空運事業部主打電商運輸，去年第4季起打入大陸電商龍頭供應鏈，受惠電商競爭激烈，拉貨需求急升，今年起已完成多趟包機運輸服務，同時看好2024年AI 筆電換機需求、軍工航太及電動車龐大零組件市場。

台驊 電商

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