聚亨看景氣 Q4明顯復甦

主力盤元線材廠聚亨（2022）昨（29）日舉行股東會，通過配發現金股利0.2元，為19年來首見配息。面對鋼市變化，董事長黃文松指出，對前景有信心，下半年景氣將逐步好轉，第4季更明顯復甦。

黃文松指出，泰國基礎建設發展，將有助泰聚亨獲利表現。主因泰國政府宣布2024年至2025年間投入6,520億泰銖（約新台幣5,736億元），推動約150項交通建設計畫，促進泰國基礎建設發展，泰國聚亨直接受惠。

其中2024年已確定啟動64項計畫，另有31件計畫在籌劃階段，預算總額3,890億泰銖；2025年預計啟動57項計畫，預算總額達2,630億泰銖，預估將陸續進入施工階段，鋼鐵需求可望持續增長。

此外，台灣聚亨近年積極轉型為線材專業廠，擴充線材加工量能及酸洗線代工量，積極搶占國內盤元代工市場，展現差異化競爭優勢，並有豐碩成果，未來將持續強化盤元買賣到線加工一條龍生產服務。

另一方面，因應電費調漲，將擬調整線材加工工作時段，以有效控制成本，並提供準時出貨，高品質且全方位的銷售服務。