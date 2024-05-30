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精密齒輪大廠鈞興 訂單能見度看到三個月

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（29）日舉行股東常會，通過配發3.1元現金股利；會中並完成四席董事及三席獨董改選，董事長高國興續任董座、吳錦榮出任副董事長。

目前鈞興訂單能見度約二至三個月，以接單狀況來看，上半年每月營收可望維持年增正成長走勢。至於下半年，看好主要客戶訂單需求持續增溫、新產品出貨挹注，加上第3季為傳統旺季。高國興指出，對下半年營運持審慎樂觀看法。

鈞興第1季稅後純益1.15億元、年增78.6%，每股純益2.23元，為歷年同期次高；累計今年前四月合併營收10.58億元、年增36%，創歷史同期新高。電動工具、園林工具、智能製造產品、工業縫紉機及其他等應用領域的營收比重分別為67.93%、22.56%、6.57%、1.44%及1.50%。

鈞興表示，第1季營收因客戶訂單回升而成長，其中機器人齒輪預期今年可貢獻約7,000萬至8,000萬元營收，諧波減速機今年接獲大廠400至500套訂單陸續交貨，預估今年可貢獻約2,000萬至3,000萬元營收。

營收 董事長

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