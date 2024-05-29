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聚亨股東會／通過配息0.2元、19年首見 凸顯改革有成

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

主力盤元線材廠聚亨（2022）29日股東會，通過配發現金股利0.2元，為19年來首見配息，凸顯改革有成、營運體好轉後市看旺。面對鋼市變化，聚亨董事長黃文松認為，擁有泰國聚亨地緣優勢以及垂直整合雙利多，對前景有信心，下半年景氣將逐步好轉，第4季更明顯復甦。

黃文松指出，泰國基礎建設發展，將有助泰聚亨獲利表現。主因在於泰國政府宣布將於2024年至2025年間投入6,520億泰銖，推動約150項交通建設計畫，促進泰國基礎建設發展，泰國聚亨直接受惠。

其中2024年已確定將啟動64項計畫，另有31件計畫仍在籌劃階段，預算總額3,890億泰銖；2025年則預計將啟動57項計畫，預算總額為2,630億泰銖，預估將陸續進入施工階段，鋼鐵需求可望持續增長。

此外，台灣聚亨近年積極轉型為線材專業廠，擴充線材加工量能及酸洗線代工量，積極搶占國內盤元代工市場，展現差異化競爭優勢，並有豐碩成果，未來將持續強化盤元買賣到線加工一條龍生產服務。

另一方面，為因應電費調漲，將擬調整線材加工工作時段，以有效控制成本，並提供準時出貨，高品質且全方位的銷售服務。

黃文松表示，集團擁有台灣、泰國及大陸等生產銷售基地，產品涵蓋盤元、線材、螺絲、螺栓及鋼筋，加上關聯企業自行生產原料鋼胚，未來將透過台灣、泰國及中國大陸等海內外基地，發揮自上而下垂直整合的生產綜效，以因應瞬息萬變市場態勢，相信憑藉著產品多樣性及優異的品質，將為集團發展帶來利基。

泰國 聚亨

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