快訊

國家級警報響！ 快遠離屏東縣牛角灣溪 已有暴雨恐溪水暴漲

喬治亞國會之亂！親俄派強推爭議法案，推翻總統否決

北韓空飄百顆「糞便氣球」報復！南韓發警報籲居民閃遠點

中信金（2891）併購新光金（2888）會被拖累？ 不敗教主：算是短空長多

聯合新聞網／ 陳重銘
中信金控。 （聯合報系資料庫）
中信金控。 （聯合報系資料庫）

市場傳出中信金（2891）評估併購新光金（2888），中信金今天股價反而不振。新光金過去經營績效一直不好，會成為中信金的拖油瓶嗎？

我覺得如果中信金併購新光金，算是短空長多，新光金過去體質不好，轉骨需要一段時間。但是以中信金的經營能力，慢慢幫新光金撥亂反正還是做得到，而且在併購新光金之後，中信金的資產規模也會大增，只要EPS不斷上升，對股價會有長期的激勵效果。

不過目前也僅止於評估階段，新光金不甘願只被台新金合併，所以找外援來抬高身價是可以理會的。

新光金還是有他的本錢，只是以前的經營績效太差，醜小鴨一直無法變天鵝。如果被其他金控合併，我覺得反而是好事一件。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 新光金 金融股

延伸閱讀

對00878是真愛…它不出問題將永遠不離不棄！ 小師傅：決定不做渣男

00918一年半獲利90％將近1倍…價差抵8年股息該賣？ 專家曝「最實務做法」

00919股價太高嚇跑投資新手？達人：高股息ETF要長期持有、不是在賺價差

看00929股價漲不敢買...00933B又重蹈覆轍！達人學教訓：投資要趁早狠下心

相關新聞

中信金（2891）併購新光金（2888）會被拖累？ 不敗教主：算是短空長多

市場傳出中信金（2891）評估併購新光金（2888），中信金今天股價反而不振。新光金過去經營績效一直不好，會成為中信金的拖油瓶嗎？

鴻海（2317）漲了快一倍竟然還不貴？ 專家：用台積電股價換算要266元

即便鴻海漲了快一倍，還是一大堆股票的估值高於鴻海，估值高於台積電的股票，其實根本不應該去買，目前台積電的股價相當於266的鴻海。

柏文配息2.11元 預計2027年開100家店

全台最大健身品牌「健身工廠」業者柏文(8462)昨天召開股東常會，通過盈餘分配發放現金股利每股配發現金約新台幣2.11元...

航運抗跌 新興爆量大漲、長榮一度衝上227.5元

長榮（2603）、萬海（2615）28日舉辦股東會，兩家貨櫃航商均認為，第3季將迎來最強旺季，缺船缺櫃問題恐愈來愈嚴重。...

潤泰新股東會／市場明朗化！消費者「夢醒時分」 剛性買盤歸隊

潤泰新（9945）29日召開股東會，承認2023年財報並通過配發每股現金股利1.5元，潤泰新董事長簡滄圳表示，去年下半年...

大排「長榮」！長榮航股東會紀念品吸睛 小股東搶排、人龍延綿百公尺

長榮航（2618）29日股東會，董事長林寶水在股東會中表示，去年長榮營運不管是在貨、客運各方面都受惠於大環境的恢復，帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。