中信金（2891）併購新光金（2888）會被拖累？ 不敗教主：算是短空長多

市場傳出中信金（2891）評估併購新光金（2888），中信金今天股價反而不振。新光金過去經營績效一直不好，會成為中信金的拖油瓶嗎？

我覺得如果中信金併購新光金，算是短空長多，新光金過去體質不好，轉骨需要一段時間。但是以中信金的經營能力，慢慢幫新光金撥亂反正還是做得到，而且在併購新光金之後，中信金的資產規模也會大增，只要EPS不斷上升，對股價會有長期的激勵效果。

不過目前也僅止於評估階段，新光金不甘願只被台新金合併，所以找外援來抬高身價是可以理會的。

新光金還是有他的本錢，只是以前的經營績效太差，醜小鴨一直無法變天鵝。如果被其他金控合併，我覺得反而是好事一件。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。