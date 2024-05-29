航運抗跌 新興爆量大漲、長榮一度衝上227.5元

長榮（2603）、萬海（2615）28日舉辦股東會，兩家貨櫃航商均認為，第3季將迎來最強旺季，缺船缺櫃問題恐愈來愈嚴重。貨攬業者傳出，6月初的艙位市場已搶成一團，運價已經重返疫情期間的高點，旺季附加費（PSS）也提前在6月開始開徵，帶動貨櫃三雄股價上漲，長榮盤中漲幅逾2%；此外散裝航運也表現強勢，新興（2605）大漲逾7%。

長榮總經理吳光輝在股東會上指出，紅海危機及地緣政治衝擊，已經從第1季延伸到第2季，加上5月亞洲需求出籠，貨主開始搶櫃補庫存，導致全球海運運力短缺問題比4月更嚴重，進而推升運價。

萬海總經理謝福隆表示，南美線非常旺，歐洲需求旺季提早在5月報到，對於艙位與貨櫃需求高，帶動亞洲線成長，但因為碼頭已經容納不下，新加坡與馬來西亞目前都有港口壅塞問題，需要候港兩天。

國內的物流業界傳出，6月因艙位相當滿，近期已經喊出6月1日到14日亞洲-美國線及亞洲-歐洲線現貨價格再加15%-20%，才能順利拿到艙位出貨，而且各家海運公司也都會在6月下旬陸續宣布加收旺季附加費（PSS）。

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連七漲，四大主要航線大漲外，周邊航線運價包括澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價也全都走揚，推升 SCFI 指數上漲182.67點至2,703.43點，周漲幅7.2%。

散裝航運股則因澳洲與巴西鐵礦石出貨進入傳統旺季，發貨量增帶動延噸海里數增長，且兩大運河受阻未解、中東局勢升溫，散裝產業市況持續好轉。

新興29日盤中爆量上漲超過6%，成交量逾7萬張，四維航（5608）也再度攻高，盤中漲幅逾3%；中櫃（2613）則拉出第三根漲停板至42.5元。貨櫃方面，長榮雖一度拉高至227.5元，但漲勢縮小於223園附近震盪，萬海小漲約1%，陽明海運（2609）盤中回平盤。