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潤泰新股東會／市場明朗化！消費者「夢醒時分」 剛性買盤歸隊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
潤泰新（9945）29日召開股東會。圖／潤泰新提供
潤泰新（9945）29日召開股東會。圖／潤泰新提供

潤泰新（9945）29日召開股東會，承認2023年財報並通過配發每股現金股利1.5元，潤泰新董事長簡滄圳表示，去年下半年在新青安政策下，對剛性需求相當有利，消費者 「夢醒時分」，市場買氣回歸基本面，今年仍是自住、置產兩大買方撐盤，預計是「價量俱穩」格局。

潤泰新指出，回顧2023年，上半年受到央行升息、平均地權條例修正案干擾，但在新青年鼓舞下，剛性需求買盤回歸，且隨著後疫情時代的來臨，商業活動逐漸恢復至疫情前的活絡生機，去年CITYLINK商場來客數穩定增加，營業額穩定成長。

展望今年房市，潤泰新指出，1月中總統選戰結束後，去除選舉的變動因素，短線投資客不在市場後，房市就是自住、置產兩大買方撐盤，因此整體市場就是回歸供需基本盤，為價量俱穩格局，讓市場更明朗化，而公司累積過去40餘年的良好信譽且財務穩健，以口碑傳遞品牌，仍具有相對優勢。

整體營建量能方面，潤泰新指出，除目前銷售及興建中之建案外，存貨庫存包含位於塭仔圳重劃區的新莊建國段土地、南港之星案、南海段公辦都更案、市民公辦都更案、松江路、江子翠E區B案、江子翠環翠段案等，預估未來可銷售面積約12萬5,199坪。

今年完工交屋、推案量上，潤泰信義、子公司潤泰建設之青田618建案已取得使照，潤泰左岸生活、潤泰大安富陽均有望在今年取得使照交屋入帳，下半年將推出位於三重站的潤泰CITY PARK，另，轉投資持股7成的潤泰創新開發子公司，南港玉成段辦公大樓投資性不動產已於今年第1季完工，且出租率約60%，剩餘部分今年將持續出租。

展望未來，潤泰新表示，將持續積極爭取公私法人、大型土地開發、 都市更新、聯合開發以儲備更多優質土地，力求推出精緻住商個案及參與政府重大公共工程標案，結合商場經營及不動產開發創造邊際效益。

公辦都更 潤泰新

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