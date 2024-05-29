鴻海（2317）漲了快一倍竟然還不貴？ 專家：用台積電股價換算要266元

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聯合新聞網／ 股市爆料同學會
鴻海科技集團。美聯社 張宇宏
鴻海科技集團。美聯社 張宇宏

股市爆料同學會．TT】

調整表格裡一些股票的預估EPS，先聲明一下，這只是我的預估，僅供參考不一定準確，還有加入了一些股票比較。

只有電子股，沒有傳產與金融，大多數是上市公司市值前100名的公司，市值前100的股票佔了台股指數大約八成，就是這100間公司，貢獻了大盤約17000點。

之前我寫選股篇的時候，用了魚頭，魚身，還有魚尾來比喻，結果一堆股票都不在這個區間。

所以我再多加了魚骨還有魚鱗區好了，鴻海的股價不知不覺已經來到魚鱗區，目前的鴻海大約拿走未來5-6年的獲利。

我之前計算，我的200張鴻海如果抱10年，至少能賺3000萬，目前持有一年兩個月，賺了1700萬！

即便鴻海漲了快一倍，還是一大堆股票的估值高於鴻海，估值高於台積電的股票，其實根本不應該去買，目前台積電的股價相當於266的鴻海。

有些人問我鴻海的目標價，我在今年年初的目標價是200，另外一個目標價是緯創股價的2倍以上！

對了，大家可以比較看看表格裡的PBR與ROE，我之前有提過，股價能高過淨值幾倍，是ROE決定的，聯詠還有緯穎的ROE最出色。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2330台積電 EPS 大盤 鴻海2317

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