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普瑞博助攻台塑 衝細胞治療

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

普瑞博（6847）以薄膜科技的成就橫跨化工及生醫領域，除了成功吸引台塑集團南亞、台塑兩公司合作後，近日透過台塑生醫將成立的子公司，將再結合普瑞博的新技術，助攻細胞治療市場商機。

普瑞博董事長暨總經理陳彥文表示，普瑞博生技創立後，先運用「雙離子電性偏差表面塗層技術-ZISC-bias technology」成功發展出全球最快速的減白過濾器，這項產品可供捐血中心在集血時將白血球分離，後來透過塑膠中心的引薦成功吸引南亞的興趣。

此外，普瑞博更早在2021年7月已獲得台塑企業的挹注資金成為普瑞博大股東，後來台塑並投資數億元在高雄仁武廠改裝生產線，希望結合普瑞博的高分子材料技術，讓台塑相關塑料未來供應至植入式醫材太陽能板及水塔散熱片領域。

到了最近，台塑生醫也將成立子公司，將結合普瑞博的技術，發展專一性細胞分離過濾膜，未來甚至要發展細胞新藥。

陳彥文表示，普瑞博的高分子材料技術可讓台塑相關塑料供應至抗沾粘醫材、太陽能板及水塔散熱片領域；若以技術門檻來看，台塑生醫的細胞治療領域無疑將是台灣重要的明日之星。

台塑集團 太陽能 醫材

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