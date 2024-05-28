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奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

梅雨季影響 打亂鋼筋產銷

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

梅雨季全台各地雨勢增強，營建工地施工受影響，打亂鋼筋產銷節奏，昨（28）日多家鋼廠停收廢鋼並減少出貨，豐興（2015）、海光、威致等上市電爐廠謹慎應對短期市況變化。

上市鋼廠主管指出，梅雨季對建築用鋼的影響可大可小，不過，連續好幾天的強降雨傷害更深。

以最近為例，大雨一直下，廢鋼收購作業不方便，高雄鋼筋大廠協勝發昨天就通知廢鋼商，5月29日、30日停收廢鋼兩天，許多電爐廠都有類似的調節。主因在於雨勢造成營建工地開工率降低，連帶鋼筋出貨量減少，廢鋼去化同步降低，收購廢鋼的腳步自然要緩一緩。

上市鋼廠主管說，鋼筋等建築用鋼前景仍聚焦在國際廢鋼行情起伏，以及市場需求二大面向。

目前中國大陸以及亞洲小鋼胚行情向上，對台灣報價每公噸CFR515至525美元，鋼胚半成品行情硬挺，但豐興為首的電爐鋼廠連續三周以平盤應對，最要受制需求力道顯弱，造成鋼筋漲不上去，鋼廠甚至需要祭出提貨優惠專案促銷，市場機制明顯往買家傾斜。

所幸近來國際煤、鐵價格居高不下，大陸進口鐵礦砂仍保持CFR每公噸120美元以上、澳洲焦煤離岸價格最新在FOB 240美元，煤鐵礦處於相對高點。

梅雨 豐興 鐵礦砂

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