柏文海外拓點 瞄準兩地

本土健身中心最大業者柏文（8462）昨（28）日舉行股東會，董事長陳尚義表示，今年營收和獲利一定會創歷史新高，已無懸念；未來並將持續展店，目標是2027年將突破100家。該公司目前並正評估赴美國和東南亞設據點的可行性。

陳尚義說，疫情結束之後民眾更加重視健康安心生活，追求健康與尋求紓壓的期待更加殷切，並希望透過運動提升個人免疫力，抵禦新冠病毒的入侵。另外，空氣污染與極端氣候不利於民眾從事戶外運動，消費者尋求室內運動的需求增加。

柏文準確掌握市場趨勢，以穩健的腳步持續於全台布建據點。去年底，旗下的主力品牌「健身工廠」已建置70處營運據點；今年規劃至少新增九處廠館，其中，第1季有台中市景賢廠、台南市永康廠及澎湖縣馬公廠開幕。

第2季預計有高雄市鳳西廠、台北市萬隆廠及台中市新據點等三家新廠館投入營運；下半年，尚有位於台中市及台南市等地區三處新據點開張。

在此同時，公司多元提供線上等更便利的各項友善會員的服務措施，會員續約率由疫情前的50%左右提升達65%，居全台業界之冠，推升會員數增長，截至今年4月底，會員人數已超過27萬人的新高，帶動同店營收持續成長。