三商美邦人壽法說會／拚RBC過關 祭出4招強化方案

三商美邦人壽（2867）28日召開第一季法人說明會，三商美邦人壽第一季自結稅後純益達30.6億元，較去年同期增加59.8億，每股稅後純益（EPS）0.6元，獲利轉盈。淨值比為3.24%，高於法定標準，2023年底每股隱含價值為18元。外界關注其資本強化計畫，財務長暨發言人林碧華指出，如今已透過4種增資、發債等計畫，希望能夠提升RBC。

由於三商美邦人壽在2023年底資本適足率（RBC）僅111.09%，外界關注其資本強化計畫，以及能否於6月底前達標？財務長暨發言人林碧華指出，公司一直在努力中，目前資本強化的方案包含辦理3億股現金增資、私募普通股或特別股40億股、私募國內可轉換公司債30億元，以及發行10年期累積次順位普通公司債50億元，希望透過這些資本強化計畫的努力，提升RBC。至於引進策略投資人，也還在努力當中。

三商美邦人壽第一季整體表現亮眼，其中，第一季證券類已實現獲利為36億，投資報酬率成長達到4.03%，較平均負債成本率3.40%呈現正利差，其表現更創近年新高。

三商壽投資長曹光志指出，除了持續穩定的息收收入，第一季主要還受惠新台幣對美元貶值1.25元，以及維持較低的避險比例前提之下，整體外匯在準備金計算之前有避險利得，另外也受惠於國內外股市分別上漲約13%、9%，權益類資產獲利躍升。展望未來，在台股、美股指數屢創新高，下半年美國選舉登場，以及Fed仍不排除升息等因素的影響下，未來的波動性是可預期的，短期來看仍有正面價格支撐，後續在風險控管獲得控制之下，預期將有望帶來更高收益的表現。

三商美邦人壽第一季總保費收入為較去年同期減少11.7%，主要是因投資型商品新制上路造成首年度保費下降，且先前躉繳投資型商品的推廣，影響續期保費量；第一季初年度保費收入(FYP)為57.1億元，除傳統型壽險初年度保費收入較去年同期成長9.8%外，長年期健康險初年度保費收入亦較去年同期成長19.7%，顯示公司推廣保障型商品已具相當成效；另2024年第一季初年度等價保費率(FYPE)為29.5%，較去年同期增加7.5%。

針對今年的保費目標，三商壽企劃本部主管表示，今年的初年保費收入（FYP）以300億元以上為目標，儘管第一季相較去年是有減少的，但是仍看好今年是一個多頭的市場，預期投資型商品銷量會逐漸增加，公司也會再持續推動保障型商品，讓全年度的FYP可以逐漸跟上目標，同時，將持續推廣分期繳商品，以提高公司的CSM。

三商美邦人壽公佈2023年底隱含價值（EV）為916.5億元，較2022年底891.7億元增加24.8億元，每股隱含價值為18.0元。2023年底隱含價值較2022年增加的主要原因乃是受惠於新契約挹注使有效契約價值上升及股市操作得宜使淨值增加。為提升利潤率及追求利潤來源多元化，公司加強保障型商品的推廣，使一年期新契約價值(V1NB)由2022年的45.0億元上升至2023年的49.2億元。