開發金法說會／凱基人壽2023年底隱含價值大增15%

開發金控（2883）28日舉辦2024年第1季法人說明會，公布子公司凱基人壽2023年底隱含價值（EV）年增15.03%，上升至4,277億元，有效契約價值較2022年成長3.91%，為3,160億元，受惠股票未實現利益回升，調整後淨值大幅成長31.3%、為1,695億元，以開發金控流通股數換算的每股EV為25.5元。

凱基人壽並公布今年第1季的新契約價值利潤率成長大幅提升至48.2%，將持續提升長年期分期繳保單商品銷售。

凱基人壽總經理郭瑜玲在法說會上表示，未來將朝提升投資收益率方向努力，其中，海外股票投資的比重相對同業較小，未來將提升這一塊的投資占比與投資收益率。

根據凱基人壽資料，2024年第1季國外股票投資部位821億元，占投資組合比重3.6%，投報率為5.81%。