快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

開發金法說會／凱基人壽2023年底隱含價值大增15%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金控。開發金控／提供
開發金控。開發金控／提供

開發金控（2883）28日舉辦2024年第1季法人說明會，公布子公司凱基人壽2023年底隱含價值（EV）年增15.03%，上升至4,277億元，有效契約價值較2022年成長3.91%，為3,160億元，受惠股票未實現利益回升，調整後淨值大幅成長31.3%、為1,695億元，以開發金控流通股數換算的每股EV為25.5元。

凱基人壽並公布今年第1季的新契約價值利潤率成長大幅提升至48.2%，將持續提升長年期分期繳保單商品銷售。

凱基人壽總經理郭瑜玲在法說會上表示，未來將朝提升投資收益率方向努力，其中，海外股票投資的比重相對同業較小，未來將提升這一塊的投資占比與投資收益率。

根據凱基人壽資料，2024年第1季國外股票投資部位821億元，占投資組合比重3.6%，投報率為5.81%。

凱基人壽

延伸閱讀

壽險業不動產增值準備金近200億

最牛一輪／矽統喊衝 凱基3A按讚

開發金（2883）延攬王必勝！網預言「要漲了」：現在不買等30才追？

開發金證實 中華開發資本明日開會延攬王必勝加入團隊

相關新聞

新股抽起來 這檔6月19日轉上市、中籤可賺2.75萬

雲豹能源-創（6869）可望成為台灣第一家從創新板轉一般板上市的企業，預計6月19日轉上市掛牌，每股發行價格暫定111元...

長榮股東會／出售長榮航空股權案 首度說明重大訊息揭露都依規定

長榮海運（2603）股東會上演兩大王牌律師大對決，長榮海運代表律師陳錦璇也首度針對重大訊息揭露時間點進行說明，董事會通過...

開發金法說會／凱基人壽2023年底隱含價值大增15%

開發金控（2883）28日舉辦2024年第1季法人說明會，公布子公司凱基人壽2023年底隱含價值（EV）年增15.03%...

寶雅股東會／通過每股配息21元、配股0.1元 擴大新型態美妝店搶市

寶雅今（28）日召開股東會，總經理陳宗成表示，寶雅透過市場定位差異化、提升服務體驗及品類發展計畫，推出新型態美妝店，提升...

不輸給貨櫃三雄 散裝航運噴出 新興、中櫃盤中亮燈

航運族群28日集體走揚，其中散裝族群表現亮眼，中櫃（2613）、新興（2605）、四維航（5608）盤中攻上漲停板，正德...

裕隆股東會 嚴陳莉蓮：品牌電動車奪4月電動車銷售冠軍

裕隆今天舉行股東會，集團董事長嚴陳莉蓮因天氣不佳「遲到」，一到場就像現場股東致歉，嚴陳莉蓮表示，去年台灣車市恢復正常供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。