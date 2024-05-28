5月底將公布兩岸旅遊開放利多 觀光股先買先贏「這六檔」率先漲停

商總理事長許舒博27日預告，兩岸經貿穩定，旅遊開放非常重要，兩岸議題近期應會傳出好消息，預計月底會有團客開放的利多，希望可以增加航班、開放兩岸旅遊人數。觀光股28日消息面激勵，早盤即有六檔個股亮燈，一掃先前總統就職演說與共軍演習陰霾。

許舒博表示，已與相關單位進行溝通，開放團客應該在月底會有好的答案，激勵旅行社股與飯店股股價昂首，其中，觀光股的六福（2705）、寒舍（2739）股價一舉攻頂，夏都（2722）、富野（2736）也全面大漲。旅行社股則由五福（2745）、山富（2743）擔綱，在兩檔指標股雙雙漲停下，燦星旅（2719）也攻上漲停，鳳凰（5706）、雄獅（2731）跟著大漲。

法人表示，兩岸觀光交流恢復預估可增加航空業營收，開放團客赴陸旅遊，將有助旅行社今年業績表現，同時若得對岸善意回應，對岸開放大陸團客來台觀光，則有助台灣飯店業住房率提升。尤其，台灣自2008年開放陸客來台旅遊，陸客來台人數成長一直是訪台旅客前段班，若來台陸客人數完全恢復至2019年水準，則整體旅館增加收入將上看280億元。

寒舍表示，經過三年疫情而受影響的來台觀光及商務人次去年已逐漸回流，今年期盼在來台旅客大幅成長、航空公司航班及班次全面恢復、兩岸觀光恢復正常、餐飲內需持續暢旺下，帶動飯店整體客房、餐飲及宴會業務的成長。

山富表示，今年期望可恢復兩岸大陸直航包機營運，看好大陸的旅遊、商務齊備，可以出境旅遊、入境旅遊、商務、參訪等營運也將在今年可以有實質的營運。

鳳凰表示，在過去一年中，旅遊市場正快速脫離疫情影響，朝向復甦方向發展，僅大陸線恢復步伐緩慢，相信在航班恢復、買氣回歸，即便仍有地緣政治及其他變數影響，營運有機會回到以往榮景。