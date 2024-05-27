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群益金鼎證券 獲FinanceAsia評選2024年最佳創新科技應用機構

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）榮獲國際知名財經媒體 FinanceAsia評選為「2024年最佳創新科技應用機構」高度推薦(Highly Commended)，表彰在簡化與優化客戶申請單日交易限額調整流程中的卓越創新，是今年台灣唯一獲得該項大獎的證券商

群益金鼎證券致力於提升客戶體驗、數據安全和業務效率方面的領導地位，透過整合政府MyData平台，使客戶能夠更快速便捷地完成單日交易限額調整申請，簡化客戶往返政府單位繁瑣申請的步驟，並顯著提高客戶操作效率和滿意度。

此外，加密數據傳輸技術和遵循ISO 27001、ISO 27701標準的措施，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全，進一步增強客戶信任。

MyData平台應用的實施減少對紙張的依賴，並降低碳排放，不僅提高業務營運的效率，也促進永續發展。簡化線上申請流程，使客戶能夠更快速便捷地完成單日交易限額調整申請，提供更好的客戶體驗。

群益金鼎證券一直致力於創新和卓越的服務來滿足客戶的需求，數位化轉型策略即優先考慮客戶的便利性和數據安全，未來將繼續推動創新，提升服務品質，並保持在金融市場中的領導地位，為客戶提供更加優質的金融服務。

群益 證券商

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