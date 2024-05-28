漢翔啟動安內攘外策略

漢翔（2634）董事長胡開宏表示，展望2024年，漢翔全面布局「安內與攘外」營運策略，以強化內部營運彈性及應變能力，並提升外部業務績效。

漢翔昨（27）日於子公司翔園文旅舉行股東會，由董事長胡開宏主持，通過各項決算表冊，每股配發現金股利1.42元，並於會中舉辦第十屆董事選舉。

漢翔近期首次被元大台灣價值高息ETF（00940）納為成分股，可見看好漢翔績效和獲利穩定成長。此次股東會最後則進行第十屆董事選舉，選出八位董事及三位獨董，並於股東會後旋即召開董事會，會中全體董事一致通過由胡開宏續任董事長。

胡開宏表示，漢翔公司各項營收和獲利指標皆較前一年明顯成長，今年第1季創新高，累計營收106億元，每股純益0.85元。

去年面對全球航太供應鏈缺料及缺工等斷鏈挑戰下，漢翔仍展現強韌執行力與管理成效，勇鷹高教機如期交機，現已正式進入交機高峰期，國防業務營收較去年成長27%；民用業務營收較去年成長21%；另受惠創能、儲能業務，營收與獲利皆創公司歷年新高。

今年營運策略，胡開宏表示，以管理資訊透明化、加強人員技術傳承、控管人力成本、照顧員工形成共識、落實考核制度等措施，建立更穩固的營運基礎，為公司持續成長奠基；「攘外」部份，將著力於建置F-16、M1A2T戰車、GE LM2500 發動機維修中心、深化代理業務、布局科服業務、推動初教機及下一代戰機、擴張發動機和民機業務，以期提升本公司在國際上的技術地位及市場影響力。