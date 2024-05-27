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兩岸旅遊開放有望？商總理事長見蕭美琴 鬆口曝「這時間」應會有好消息

巧新股東會／通過配發每股2.01元現金股利 看好再生鋁商機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車輪圈大廠巧新科技（1563）股東常會，董事長黃聰榮看好汽車產業持續朝向電動車、新能源車，不僅持續擴增新車款客製化輪圈的接單動能，以及100％回收再利用的再生鋁料RESAICAL®認證車廠客戶的家數持續增加。

巧新公司表示，對於再生鋁料近年來持續探討鍛造部品不同產業之應用，目前與數家半導體晶圓設備關鍵零組件供應商接洽及認證中，並提出可將汰換之零組件100％回收再製之方案，以期隨著再生鋁市場龐大應用商機。

巧新股東會承認2023年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並承認通過2023年盈餘分配案，決議2023年擬配發每股現金股利2.0129元，股利配發率近7成，已連續10年每股股利配發皆保持至少2元。

巧新公司表示，2023年全球主要車廠在疫情趨緩、供應鏈限制、零組件及晶片荒等情況緩解下，整車生產逐漸回歸正常化，加上全球超跑與豪華新車銷售市場穩健的表現，也帶動巧新2023年客製化輪圈的出貨暢旺，尤其是來自日本、英國主要車廠客戶包括JLR、Porsche、豐通等的提貨力道更是明顯提升。旗下透過100％回收再利用的再生鋁料RESAICAL®，因較原生鋁降低約95％碳排放優勢，也持續取得豪華品牌車廠客戶認證可投入生產使用，同時屏東廠產能利用率提升、國際運輸成本回穩、美元升值效應等，整體營運管理效益展現，進而挹注公司2023年繳出全年毛利率22％、營業利益率10％，雙率雙升的成績單。

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