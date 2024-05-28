聯電（2303）客戶回籠「股價終於漲了」 網曝：被黃仁勳帶飛的

聯電（2303）近期國內外客戶陸續回籠，營運大進補，帶動股價順勢上漲。PTT網友討論「這支扶不起的阿斗終於飛起來了」，其他人則認為，股價上漲可能與輝達董事長黃仁勳來台有關。

聯電國內外客戶大單報到，近期獲德儀（TI）、英飛凌等國際大廠上門談長期合作計畫，台灣兩大IC設計廠聯發科、瑞昱近期同步受惠WiFi 6／6E晶片庫存去化告一段落，也擴大在聯電的投片量，其中，聯發科增幅高達數倍，瑞昱投單量也倍增，海內外客戶訂單大回籠，聯電營運大進補。

一名網友在PTT發文表示，「聯電怎麼飛起來了？這支扶不起的阿斗，今天終於漲了，憑什麼啊？」

其他人則留言「聯電=台積電*0.1，送分題啊」、「3兆男颱風來了，所有豬一起飛」、「、黃董來了全部沾光」、「哥前年一月買的解套囉」、「連聯電都飛了 你還有什麼賺不到錢的」、「美國出手啊」、「恭迎皮衣刀客」、「美國課大陸關稅吧，成熟製程只能找聯電做了」。

還有人留言「半導體全噴啊，二哥怎麼能缺席」、「台股都多高了二哥還碰不到」、「60感覺很多人等著解套」、「快上車等配息」、「力積電都彈了，二哥沒道理不漲」、「那個男人來了」、「買聯發科錯買聯電」、「歷史高點還差這麼多」、「我為了咖波，在最後買進日買了一張，套到現在終於解套又賺咖波」。

聯電4月合併營收為197.41億元，月成長8.67%，較去年同期成長6.93%，寫下近16個月以來新高。法人估，聯電本季營收可望較首季溫和成長。聯電先前預期，隨著電腦、消費及通訊領域庫存逐漸回到較為健康的水位，預計本季整體晶圓出貨量將略為上升；在車用和工業領域方面，由於庫存消化速度低於預計，需求仍舊低迷。