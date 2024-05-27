重電回神 華城、中興電止跌重返十日線

台股27日大漲238.43點，收在21,803.77點，創下歷史新高，先前連日下跌回檔的重電族群，今也迎來止跌曙光，華城（1519）上漲4.55%，收736元；中興電（1513）上漲3.06%，收168.5元，兩檔皆收復十日線，士電（1503）、東元（1504）、亞力（1514）小漲逾1%。

中興電27日召開股東會，董事長江馥年表示，揮別雲豹甲車弊案，公司最壞的階段已經過去，目前市值已超過幣800億元，有信心未來2到3年營運可維持成長動能。

中興電第1季財報稅後純益9.5億元，年增28%，每股純益1.93元，中興電4月營收19.1億元、年增33.6%；累計今年前4月營收80.5億元，年增10.7%，單月、前4月同創下歷史同期新高紀錄。

中興電為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，市場估中興電GIS開關在台灣市占率達85%以上，目前台電 GIS 相關訂單達410億元，其餘重電訂單如台電發電廠開關廠新建統包工程161kv、345kv，3-1期離岸風力變電站統包工程、儲能場新建工程等，訂單規模達350億元。

中興電指出，除了重電事業訂單量持續滿檔，能見度可到2026年後，嘟嘟房事業亦有所成長，中興電在股東會中通過旗下嘟嘟房停車事業分拆計畫，未來將新設子公司寶盛國際轉上市櫃。

在綠能發電和智慧電網方面，iCharging 充電服務在充電站導入高容量儲能系統（BESS）與氫能備援電力系統，結合智慧電網管理系統（EMS），以減少碳排放量。

華城董事會則通過將斥資8.8億元擴廠，並向台灣港務公司台中港務分公司申請增租1公頃土地擴廠，累計在台中港投資規模已達5公頃，以滿足台電強韌電網十年投資計畫、離岸風電陸上及海上變電站設置需求，以及美國電力需求成長。

離岸風電方面，華城也和哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽訂彰芳暨西島離岸風電計畫的機艙組裝廠工程合約，設立變壓器製造廠。