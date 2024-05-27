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康普集團股東會／旗下公司股利配發0.8、0.7元 董座：今年審慎樂觀

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
康普董事長何基丞。（本報系資料庫）
康普董事長何基丞。（本報系資料庫）

康普集團旗下康普材料（4739）與天弘化（7742）27日召開股東會，會中分別通過決議發放現金股利0.8元與0.7元。康普材料暨天弘化學董事長何基丞於股東會後表示，近期原料已見止跌回穩，加上半導體需求提振下，對於今年展望審慎而樂觀。

何基丞指出，綜觀全球電動車大趨勢不變，但在國際政治與經濟的角力下，電池關鍵材料供應鏈面臨重整，重整過程中，供應商的產能、交期與品質仍是國際大廠選擇合作的關鍵因素，康普集團布局專業分工，積極擴產並完成相關認證，正在與多家國際車廠洽談合作。

受到國際政治與經濟的影響，去年電動車電池材料市場出現削價競的情況，重要金屬原料報價下跌六至七成，跌幅為過去罕見，儘管去年營運遭遇些許逆風，惟原料已有止跌回穩趨勢，加上近期半導體產業提升電子級硫酸需求，對今年集團營運持正向期待。

天弘化學主係生產銷售新能源電池中所需鈷系材料 硫酸鈷，去年新產線落成，陸續獲得國際大廠的認可，稼動率穩步提升，接下來幾個季度的訂單逐漸明朗，今年下半年起，更因應客戶要求及響應 ESG 永續趨勢，導入電池回收原料，預估會增加產品的價值。

天弘化學於今年3月完成公開發行，計畫在6月申請興櫃掛牌，今日股東會一併完成董事改選，天弘化學期望，在明年成立50周年之際，邁向上市(櫃)的里程碑，為未來的營運拓展紮下穩固根基。

康普材料則專注於三元鋰電池的鎳系材料開發與生產，去年斥資10億投資的越南生產基地，目前正於籌備建廠階段，預計明年下半年能投入生產。康普集團以穩健踏實的布局，逐步站穩國際電動車電池關鍵材料供應的角色，迎接下一波電動車市場增長的需求。

股東會

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