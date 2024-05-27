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嘉威股東會／美零售今年銷售樂觀 生活環保材質逐年成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
嘉威今（27）日召開股東常會，由董事長黃清森主持。嘉威/提供
嘉威今（27）日召開股東常會，由董事長黃清森主持。嘉威/提供

嘉威（3557）27日召開股東常會，董事長黃清森表示，今年客戶庫存消化完畢，主要客戶對零售市場銷售表達樂觀，而客戶對環保產品的需求增加，刺激循環經濟效益 R-PET 原料目前使用量持續成長。總經理吳世偉表示，Walmart、Target 已經陸續在洽談環保產品合作，尤其 Walmart 釋出未來三年持續採購環保材質產品品項意願，可見客戶對 R-PET 產品有相當期望，不但出貨量逐年增加，甚至未來有望成為嘉威主力產品。

嘉威生活股東會通過去年財報，全年營收為47.52億元，年減15.5%，稅後純益3.86億元，年減31.6%，每股盈餘為4.81元。股東會並通過發放3元現金股息，也補選一席獨立董事，由天勤光電董事長特助王惠卿當選。

黃清森指出，2023年度歷經主要市場美國通膨升息削減消費力道、客戶去化庫存採購政策保守、為因應市場狀況推出具價格競爭力產品以激勵買氣等不利影響；嘉威憑藉多年深耕市場實力及原料價格回穩，雖毛利率回升、營業淨利率與上年度相當，營收規模減少仍影響整體獲利表現。

展望今年，主要客戶庫存去化逐漸結束，市場銷售樂觀外，嘉威本身掌握領先業界的設計能量、提供客戶從設計、生產、出貨及在地化的一條龍服務，除原有的餐具產品穩步成長外，廚具產品滲透率逐年提升。另一方面，環保、減碳的議題持續升高下，客戶對環保產品的需求增強，嘉威早先引進 R-PET 原料開發產品，已經可滿足市場及客戶需求。

為了滿足美國客戶 Walmart、Target 等大客戶對第二產地需求，嘉威也在越南建置第二生產基地，今年下半年將舉行上樑典禮。

吳世偉表示，嘉威8年前針對原材料進行產品研發，目前已經推出多款減塑產品，同時與日本回收環保再生工廠合作，提供品質穩定的原料，並簽訂長期合作，未來會有更進一步深度合作。此外，與 Walmart、Target 都在談未來合作計畫，由於第二生產基地的確認，客戶樂見嘉威生活的配合及技術發展，讓 Walmart 對 R-PET 對環保材質產品採購意向更為堅定，越南新廠將致力於環保材質的生產，對雙方的永續經營和降低關稅都有很大幫助。

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