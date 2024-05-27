雲品股東會／每股將發放現金股利2元 看好今年營運展望

觀光飯店股雲品（2748）27日召開股東會，向股東報告2023年財報及盈餘分配案，每股將發放現金股利2元，將營運成果與股東分享，並在會中全面改選五席董事、三席獨立董事，並向股東報告委託經營新案規劃，將持續優化營運獲利能力。

雲品國際董事長盛治仁在會中表示，雲品積極拓展委託經營管理事業以分散營運風險。委託經營管理所帶來的獲利貢獻，從2022年5,042.9萬元成長到2023年的7,860.4萬元，年增幅度達55.87%，不僅使獲利有所成長，更優化了營業利益率。

此外，雲品重視公司治理與發展永續旅遊，除了獲得國家永續發展獎、TCSA 台灣企業永續獎、CSR 天下永續公民獎、遠見 CSR 暨 ESG 企業社會責任獎「社會創新獎」等，更在公司治理上有大幅進步，雲品獲得市值50億元以上至100億元類別的排名前5%肯定，也將公司落實永續旅遊的營運成果向股東們報告。

雲品2023年度合併營收為23.59億元、年增13.76％，營業利益3.22億元、年增24.26％，雙創歷史新高。透過館外委託經營案，獲利創高助攻，稅後淨利2.83億元、年增達41.89％，亦創歷史新高，每股盈餘（EPS）達2.76元，將配發每股現金股利2元、創近4年高，盈餘配發率約72.46％。

雲品國際並在今日股東會會中全面改選五席董事、三席獨立董事，董事分別由盛治仁、丁原偉、曾貴蘭、辜懷如、 Elaine Shihlan Chang 當選，獨立董事則分別由陳慰慈、宋文琪、羅名威擔任雲品的獨立董事，陳慰慈為曾任台灣電力(股)公司副總經理，已擔任過一屆的雲品國際獨立董事，原張汝恬、張鎮安二位獨立董事則因屆滿不續任之故，今年由宋文琪、羅名威當選為雲品獨立董事，宋文琪曾任匯豐投資管理臺灣區負責人及亞太區共同基金資深顧問與台北金融大樓公司（台北101）董事長一職，羅名威則為眾達國際法律事務所律師，三位獨立董事將能夠維持雲品的公司治理能力，並擔任替股東權益發聲的角色。

展望後市，國際旅客入境人數大幅恢復，目前君品酒店海外旅客佔比已逐步恢復至疫情前水準，君品酒店住房率與平均房價亦接近疫前水準，雲品溫泉酒店也持續推廣高端消費旅遊市場，以升級過後的飯店大廳、生態藝術空間、行政酒廊、遊憩空間與瑞士奢華品牌全新湖景SPA芳療室，提供旅客更頂級且尊榮的服務享受。

此外，雲品國際積極推展委託經營事業，目前雲品已簽約15處委託經營案，已有8處營運中，7處正緊鑼密鼓地籌備中，今年將會有新據點於下半年開幕，據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低營運成本，將直接對雲品的毛利率與營業利益率有正面挹注。

此外，看好國際觀光復甦與國際航班增加促進觀光餐飲業發展，目前仍有許多對於永續、環保與文化藝術經營理念的業主與雲品積極洽談委託經營案中，在全台有多處案源討論提案中，亦規劃成立新品牌，未來將能為雲品國際擴展更多市佔率與品牌能見度。