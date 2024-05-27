鴻海（2317）過去29年位階比較！ 專家：遲早會300看你願意花多少時間

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鴻海過去29年位階比較

再說明一下，我自創的基準值算法，當年ROE=30%，基準值就是淨值的3倍，當年的ROE=15%，基準值就是淨值的1.5倍，當年的ROE=7%~10%，基準值就是淨值，ROE如果長期低於7%的公司，就不要使用我的估價法了

ROE是用當年年底的，母公司稅後淨利，去除以前一年底的股東權益，今年的基準值是用預估今年獲利去除以去年底的股東權益，所以再回測時當年的ROE是預估的

有了基準值之後，每15%當一個級距，可以看出，基準值減15%是個非常好的買點，往上也是每15%一個級距，我列到60%

1.泡沫區

鴻海在1997年~2000年，股價處於泡沫區，估值嚴重高估，雖然買在這區的人就算抱到現在也解套了，但是報酬率就不怎麼好

2.高度成長區

2001~2008年，鴻海在這幾年的ROE平均有30%以上，獲利能力非常出色，淨值爬升的速度非常快，就算每年配股，也可以看出基準值也不斷的向上

股價也一直在基準值的+60%以內的區域，並不算很泡沫，但是在基準值的+60%還是估值偏高，股價到300時其實剛好超過基準值+60%的邊界，要跑

3.成長區

金融海嘯過後的八年，2008~2015，鴻海的ROE大約在15%左右，已經不是高的成長區了，基準值直接腰斬，股價也是漲到基準值+60%時反轉，之後就一直處於偏低的估值，股價長時間不到基準值的+30%以內遊走

4.零成長區

2015~2023年這八年，鴻海的ROE大多在10%遊走幾乎是沒什麼成長，股價也越來越靠近淨值，甚至被市場低估的常常低於淨值

5.成長區

今年開始的未來幾年，我想鴻海的ROE有機會脫離10%，我預期會一路拉到12%~13%左右，甚至更高，再加上鴻海已經不配股了，配息率也只有五成，淨值就會明顯的爬升

預期基準值會一路的往上，這個往上的斜率應該會跟高成長區差不多，以目前的淨值，基準值+60%大約在201左右，超過這個價，估值偏高要注意安全...

預期四年後，基準值+60%大約可以到250左右，八年後，基準值+60%大約可以到300左右，鴻海遲早會上300的，不過看你要花多少時間等待

如果股價直接拉到基準值+60%以上，在這個價位買入，報酬率就會偏低，甚至有超過五年以上的風險

我希望自己的風險報酬比至少要3~5倍以上，買股票時我希望風險是一年以內，也就是買入的價錢，公司的淨值可以在一年後超過我的持股成本，這也是我最近沒有買鴻海去買臻鼎的原因

往上的報酬可以等股價拿走未來3~5年以上的報酬在再下車，膽子大一點的可以等拿走10年以上的獲利再走...

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