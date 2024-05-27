鴻海（2317）還在漲…遠遠不到賣股時間！ 專家曝「過熱訊號」：媒體稱仙時

【股市爆料同學會．King】

鴻股價愈來愈熱

鴻海的AI訂單利多新聞愈來愈多，AI子彈飛了好一陣子才開始打到投資人內心，每天看到各種報導或報告鴻AI伺服器佔比提高、新生意訂單、電動車出貨量等等消息輪翻上報，會一而再、再而三的加強投資人對鴻海的獲利提升印象，會認同鴻現在的股價外，更樂觀看好未來趨勢，股價一直都是先行指標，GB200還沒完全出完貨，股價可以先向出貨完的價值奔去。

同時，在利多消息湧現下，投資人也會勇於在股價下修或整理時出手接票，呈現出來的徵兆是股價下修的行程都不多，甚至可能當天盤中一有下修，盤尾就回彈回原點，代表衆多投資人左手握現金、眼盯股價、右手指頭放股票app上隨時準備入場搶票，盤後的籌碼明細如果是三大法人收票多於丟票，加上市場新手再拿晚上的GDR上漲PO文，那隔天開盤信心又會加倍增強。

現在遠遠不到賣股的時機，鴻會多熱沒人可以預測，現在享受別人抬轎的快樂，現實維持低調的生活態度，台積已有護國神山之稱，鴻海還沒有AI仙海之名，股價淨值比還落後大盤在平均之下，就還不是最熱也遠遠不夠瘋狂，主資金抱緊之外，短期資金也會加大抽利的頻率。

不過，同時也要想想，股價熱到最高點將反轉時會有什麼徵兆？

除了技術分析上的蛋形曲線上蓋價量常規指標外，還有媒體上的類仙海誇張稱號是否已經出現，市場會逐漸神化鴻海的策略，例如鴻十多年前就已經在PC製造上執行的CMMS模式，現在開始被外資投資機構神化，執行20多年的產業一條龍垂直整合策略，被推為和競爭對手拉出差距的主要原因。

原因其實不是鴻現在才好，而是現在去捧才是正確時機點，出報告影響投資人內心的估價，會有利提高股價的動能，雖然手法粗糙了一點，但是簡單有效，對鴻研究不深的人還是會買單，要注意的是這種報告是不是愈來愈多、愈來愈離譜，絕對是我評估是否過熱的指標之一。

最後，個人當然也會參考擦鞋童效應和菜籃族指標，人人都想開始加入代表貪念漸起，完全不做公司基本面研究和一頭熱的資金搶入，會加大加強股價的沸騰，也許受到短期鴻海已經有一段漲幅影響，大部分散戶還不敢全力投入，待外資將錨點打的更久更牢一點，在不斷的利多報告和新聞洗腦之下（讓子彈飛一下），大量散戶進場抬轎將是必然，屆時仙海稱號一出，就是小弟冷靜逐步緩出之時，不過相信會在2025之後，因為鴻的佈局大多在2025開始收割成果，絕不是現在。

今年的所得稅又爆表了，金額多到老婆驚呼怎麼會這樣！這還不含股票價差所得（個人股票戶價差免稅只扣證交稅），只能安慰她這是很光榮的勳章，有賺錢才可以繳那麼多稅。事實上，不敢告訴她一個更大的驚嚇在明年五月，已經可以預知明年我會繳更多稅，因為今年到目前為止，賺的利潤逐月屢創近年新高，明年的稅已不敢想像，可能要學很多有錢人賣股才能有現金繳稅了。

稅我決不避更不會逃，是個人的投資成就肯定，也是過去幾年不斷做出正確決定的必然結果，為了做出未來不後悔的決定，一定會去想一遍三年、五年、甚至十年後我會怎麼看這個決定，投資出手初衷是為了什麼？變數有哪些？如果市場環境改變？目標獲利已不如初衷是否可以承受？是否有後路可退？如果一切評估之後有肯定答案，除非出現系統性風險，否則一定全力執行不後悔，即使衆人皆退唯我獨向前也無懼，歷年經驗已再三證明，自己的決定經常與別人不同方向，錯了也是另一個寶貴經驗，是下一次成熟投資決定的決策思考重要養份。

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