富邦金法說後 外資證券紛紛調高目標價…上看80.5元

富邦金（2881）5月23日法說後，由於第1季獲利優於預期，外資證券除了重申「買進」或「中立」評等之外，更紛紛上調今年預估獲利及目標價，主要是看好富邦金的壽險、銀行及證券業務都將穩健成長，可望受惠於高利率環境將持續更久。

以外資法人對富邦金的目標價來看，目前以美銀證券上調7%到80.5元最高。美銀上調富邦金今年預估獲利26%，以反映壽險及銀行業務穩健成長，可望受惠於高利率環境將持續更久；明年預估獲利上調7%，以反映市場對於美國聯準會（Fed）降息預期，目標價也跟著上調，並重申「買進」評等。

摩根大通證券（小摩）指出，富邦金第1季獲利優於小摩及同業預期，主要是因為保險及證券業務獲利更好。小摩考量富邦金的壽險投資收益、銀行手續費及證券業務等都將持續成長，因此將今年預估獲利上調28%，明年預估獲利上調20%，並且將目標價從71元調高到79.2元，維持「優於大盤」評等。

高盛證券將富邦金2024-2026年預估獲利微幅上調0-1%，目標價也從77元微幅調高到79元，主要反映淨值上揚，重申「買進」評等；花旗證券對富邦金的目標價從72.5元調高到75元，重申「買進」評等。

至於看法最保守的摩根士丹利證券，雖然對富邦金仍維持中立評價，但目標價也從65.8元調高6%到69.6元。大摩指出，富邦金的資本利得優於預期，因此將今年全年預估獲利調高15%，目標價也順勢上調。但富邦金的現金股利殖利率較低，且要面臨避險成本壓力，因此重申中立評價。