鄉林 插旗北市千坪都更案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

鄉林建設（5531）董事長賴正鎰表示，在綠色通膨來襲下，2024年房市相當熱絡，首季全台來客數皆較去年第4季大幅成長，預期這波熱潮可持續到年底。業界認為，在資金、都更效應下，今年營建族群將「旺上一整年」。

鄉林首度插旗北市中山區千坪都更案「鄉林中山賦」，賴正鎰表示，2024年市場買氣不錯，該公司在中山區還有約10個都更案正在進行中，在403大地震後，民眾對居住安全意識抬高，也有催化都更簽約的速度，附近也不少老舊公寓的屋主找鄉林洽談都更。

賴正鎰說，目前台北市造價每坪約在25至30萬元，而鋼筋、水泥、玻璃等廠商都已經預告，若未來碳費開徵，成本恐怕得在上漲一成左右，其實以台北市的都更狀況來看，大多都是地主得利，現在幾乎都是地主分回六成，建商四成。

都更 鄉林

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