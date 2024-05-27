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餐飲業 強推新品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

時序逼近暑假餐飲旺季，餐飲業紛紛搶推新品牌，包括瓦城（2729）、築間、橘焱胡同本月底都有新品牌誕生，預期將可望持續推升公司營運。

瓦城推出首個台菜品牌「SHANN SHANN（香香）」，首店插旗新光三越信義A9。築間、橘焱胡同則分別以新品牌「紫木槿韓餐酒館」、「星胡同」插旗將在下周啟用的大巨蛋遠東Garden City。

築間5月新品牌二連發，看準大巨蛋所帶來的經濟效益及球賽後的夜經濟，以全新品牌「紫木槿韓餐酒館」進駐台北最大購物商場「大巨蛋Gaeden City」D區潮美食公園，成為該商場首波與民眾見面的餐廳之一。

橘焱胡同推出星宇航空首推連名餐飲品牌「星胡同」，為全球首家航空主題的燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗。

大巨蛋 瓦城 餐飲業

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