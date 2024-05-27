輪胎雙雄 獲利逐步提升

輪胎廠上半年各項產品需求強勁，只剩自行車產業等待復甦，隨著下半年自行車產業景氣看好，輪胎雙雄正新（2105）、建大下半年獲利可望隨之成長，全年表現可望較去年進一步提升。

自行車廠包括巨大、美利達在近兩個月的營收表現明顯好轉，業界並看好自行車產業進入第3季後，可望回到正常水準，這也使得相關供應鏈前景趨於樂觀。

輪胎大廠正新與建大的主要產品線需求都已提升，目前只剩自行車市場還待復甦，業者高度期待今年下半年市場回溫，帶動的不只是自行車整車廠的營收獲利，輪胎業也將士氣大振。

建大輪胎四個主要的產品項目中，除了自行車之外，其餘產品的產能利用率都已相當高，工業胎超過七成，汽車胎接近八成，由於越南輸美有關稅優勢，以美國汽車市場為主力的越南廠更接近滿載，建大越南廠目前日產1.3萬條已回到疫情前的高峰，並向滿載的1.7萬條前進。

建大輪胎董事長楊啟仁指出，輪胎業的好消息在台北自行車展時都已經說了，目前期待自行車業的復甦，建大越南廠的營運表現非常好，不過產業成本部分橡膠原料有些上漲，後續影響值得觀察，因為海運費已經從低點的一櫃不到3,000美元暴漲到上看7,000美元之譜。

正新、建大第1季的獲利表現都相當好，正新今年第1季營收為236.22億元，雖然僅較去年同期小幅成長0.9%，但毛利率已連續三季穩在25%，主要是公司的策略是以獲利成長為優先考量，並不追求營收成長，再加上泰國輸美的稅率降低，帶動正新獲利成長，正新第1季稅後淨利為22.19億元，年增4成，EPS為0.68元。

建大建大毛利率也同樣自去年第3季起連續穩在20%以上，今年第一季稅後純益4.36億元，較去年虧損3.79元轉虧為盈，每股純益0.46元較去年的-0.40元表現大幅好轉。