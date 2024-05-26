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金融業法說獲利吸睛 開發金、中信金等28日起舉行

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
開發金控。開發金控／提供
開發金控。開發金控／提供

金融股法說本周密集登場，從本周二（28日）至本周五（31日）四天，一共有多家金控、銀行等金融股將舉行法說會，說明第1季營運與全年獲利展望，旗下有大型壽險子公司的開發金（2883）、中信金與新光金，則將揭露壽險最新的隱含價值（EV），以及投資操作動向。

開發金本周二召開法說會。開發金第1季獲利大幅成長，累計稅後純益82.14億元，較去年同期成長1.35倍，每股稅後純益（EPS）為0.49元。貢獻獲利最多的子公司仍是凱基人壽，首季獲利51.49億元，較去年大增十多倍。

新光金則是有擬現金增資125億元、與台新金重啟合併評估等大事，相關作業最新進度與效益等為法說會焦點。獲利方面，新光金至3月累計損益已轉虧為盈，4月獲利持續好轉。

中信金法說會周五壓軸登場。中信金第1季稅後純益已達209.2億元，年增逾六成，EPS為1.07元，在旗下中信銀業務動能持續強勁，及台灣人壽受惠新台幣貶值與實現股票處分利得等，今年獲利成長亮麗。

兆豐金、第一金、彰銀與台企銀等四家公股金融股，除第一金31日開法說，另三家集中在29日召開。由於公股金融股均以銀行業務為主，法人將關切去年帶動公股金融獲利大增的換匯交易FX SWAP的獲利貢獻變化、與全年展望，以及3月央行意外升息。

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