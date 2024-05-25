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台股投報率倍增 國壽Q1股票未實現利益千億

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控總經理李長庚。 記者曾吉松／攝影
國泰金控總經理李長庚。 記者曾吉松／攝影

國泰金控（2882）總經理李長庚昨（24）日分析，今年下半年將有很多新科技運用、新產品推出，預估「明年景氣會比今年更好」，但地緣政治風險升溫成為營運重大變數，且受到美國總統大選影響，股市將變得更加波動。不過受惠股市上揚，國泰人壽第1季國內外股票未實現利益超過1,000億元。

展望今年獲利前景，李長庚指出，國泰金主要子公司第1季與前四月獲利情況良好，期待可以更好，但資本市場每天都在變，「沒有人可以有水晶球能完全掌握」；他坦言還是有擔心的事，全球地緣政治衝突比過去更激烈，對經濟影響愈來愈大。

國泰金法說會重點 圖／經濟日報提供
國泰金法說會重點 圖／經濟日報提供

李長庚說，現在汽車關稅大戰，只要主要國家參與，身為小型經濟體的台灣，就算不想參與也很難置身事外，這種地緣政治衍生的對經濟、貿易干擾，目前看起來沒有緩解，反而比較激烈，對所有營運面都是滿大考驗，集團在國際化推動與風險評估、甚至是海外併購，地緣政治風險都變得更高。

國泰金昨天舉行法說會，金控首季稅後純益376億元，同期歷年次高，每股稅後純益（EPS）2.6元。

旗下國泰人壽第1季國內外股票投資締造佳績，台股投報率高達14.8%，較前一季「倍增」，國外股票投報率19.2%，較前一季增加2.5倍。

今年首季，國壽總投資金額7兆8,153億元，季增1,772億元，海外投資占七成。

資料顯示，國壽國內股票占比7.3%，金額5,690億元、季增650億元，投報率14.8%；國外股票占比5.6%，金額4,360億元、季增90億元，投報率19.2%。國外債券占比61.7%，金額4兆8,180億元、季增1,000億元，投報率3.8%。

國泰金控 股票

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