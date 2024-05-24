足球鞋製造龍頭志強派息3.8元 超額配發

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）去年每股稅後純益2.78元，股東常會昨（24）日通過配發3.8元現金股利，盈餘配發率達136.7%，以昨天收盤價計算，現金殖利率3.94%，這也是志強上市四年以來，第三次超配。

展望整體製鞋產業景氣，志強董事長陳維家表示，運動鞋品牌廠商經歷2022年下半年至2023年庫存調整後，終端通路與品牌廠庫存水準已來到相對低檔的健康水位，將有助於今年訂單回溫。

而今年巴黎奧運跟歐洲盃足球賽將陸續開賽，足球鞋需求也明顯回溫，近期志強明顯感受接單動能走強，上半年稼動率100%，預期下半年也會比上半年好。法人估，志強全年營收應有二位數成長，獲利也有機會較去年翻倍增長。

志強第1季合併稅後純益3.39億元，季增102.9%、年增644.0%，每股稅後純益1.73元，已回到2022年世足賽舉辦年水準。

延伸閱讀

前衛造型精品運動鞋熱潮不減！高科技融合傳統工藝

來億下月12日掛牌

川湖全年營收逐季走升

＜鞋全家福＞母親節4/26-5/13全面85折

相關新聞

台股投報率倍增 國壽Q1股票未實現利益千億

國泰金控總經理李長庚昨（24）日分析，今年下半年將有很多新科技運用、新產品推出，預估「明年景氣會比今年更好」，但地緣政治...

足球鞋製造龍頭志強派息3.8元 超額配發

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）去年每股稅後純益2.78元，股東常會昨（24）日通過配發3.8元現金股利，盈餘配...

永光自結4月每股稅前盈餘0.14元

台灣永光（1711）昨（24）日公告4月自結獲利數字，單月合併營收7億416萬元，較去年同期增加20.8%；合併營業淨利...

華紙紙品售價 6月調漲5%

華紙（1905）昨（24）日表示，6月所有紙品售價都將往上提價5%，且由於紙漿及其他營運成本仍向上攀升，後續很有可能再有...

華城衝產能 台中港大擴廠

華城重電將在台中港擴大投資設廠。台灣港務公司台中港務分公司昨（24）日表示，華城最近申請增租1公頃土地擴廠，累計在台中港...

世界健身 進軍網路零售

世界健身-KY（2762）去年每股稅後純益3.50元，股東常會昨（24）日通過配發5.86元現金股利，依昨天收盤價95....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。