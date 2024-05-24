足球鞋製造龍頭志強派息3.8元 超額配發

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）去年每股稅後純益2.78元，股東常會昨（24）日通過配發3.8元現金股利，盈餘配發率達136.7%，以昨天收盤價計算，現金殖利率3.94%，這也是志強上市四年以來，第三次超配。

展望整體製鞋產業景氣，志強董事長陳維家表示，運動鞋品牌廠商經歷2022年下半年至2023年庫存調整後，終端通路與品牌廠庫存水準已來到相對低檔的健康水位，將有助於今年訂單回溫。

而今年巴黎奧運跟歐洲盃足球賽將陸續開賽，足球鞋需求也明顯回溫，近期志強明顯感受接單動能走強，上半年稼動率100%，預期下半年也會比上半年好。法人估，志強全年營收應有二位數成長，獲利也有機會較去年翻倍增長。

志強第1季合併稅後純益3.39億元，季增102.9%、年增644.0%，每股稅後純益1.73元，已回到2022年世足賽舉辦年水準。