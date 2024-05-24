永光自結4月每股稅前盈餘0.14元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

台灣永光（1711）昨（24）日公告4月自結獲利數字，單月合併營收7億416萬元，較去年同期增加20.8%；合併營業淨利3,860萬元，較去年同期由虧轉盈、增加5,478萬元；合併稅前盈餘8,055萬元，較去年同期增加7,837萬元，單月每股稅前盈餘0.14元。

公司表示，本月合併營業淨利較去年同期增加，主要是營收增加。另，稅前盈餘較合併營業淨利增加較多，主要係因台幣貶值而有匯兌利益，以及本月有認列轉投資公司股利收入所致。

永光前四月自結合併營收26.03億元，較去年同期增加3.1%；合併營業淨利3,525萬元，較去年同期增加54萬元，增加2%；合併稅前盈餘1億1,977萬元，較去年同期增加6,611萬元、年增123%，每股稅前盈餘0.21元。

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