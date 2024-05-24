華城衝產能 台中港大擴廠

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

華城重電（1519）將在台中港擴大投資設廠。台灣港務公司台中港務分公司昨（24）日表示，華城最近申請增租1公頃土地擴廠，累計在台中港投資規模已達5公頃，除滿足產業需求，亦帶動關聯產業發展，初估可增加海線地區近200個就業機會。

受惠台電強韌電網計畫、外銷美國訂單大增，尤其電力變壓器輸美增長，提升毛利率，也帶動第1季稅後純益從去年同期0.79元增至2.29元，改寫同期新高、單季第三高；4月及前四月營收亦雙創同期新高。

董事會日前剛通過，斥資8.8億元擴建廠，以自有資金與融資借款為主，以因應營運需求及未來發展。

華城以生產大型電力變壓器為主，因台中港擁有數座重件碼頭及專業區腹地廣大等優質港埠資源，具節省運輸成本及提升生產效率等優勢條件，因此選定以台中港作為主要生產基地。

華城於2014年向台中港務分公司承租台中港港埠產業發展專業區（1）約4公頃土地，投資變壓器製造廠。

考量既有廠房產能已滿載，為因應市場需求，華城今年在毗鄰原承租區加碼增租1公頃土地，以提升產能，滿足台電強韌電網十年投資計畫、離岸風電陸上及海上變電站設置需求，以及美國市場疫後電力需求成長。

另因應台中港離岸風電國產化產業需求，華城也和哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽訂彰芳暨西島離岸風電計畫的機艙組裝廠工程合約，設立變壓器製造廠，落實機艙組裝在地化，協助國內供應鏈業者學習關鍵技術，帶動產業技術升級。

台中港務分公司表示，華城為台中港重要合作夥伴，除達成港埠土地有效利用、提升港口裝卸量、帶動關聯產業蓬勃發展外，在離岸風電關鍵零組件國產化更是扮演重要角色。

延伸閱讀

既有廠房產能滿載 華城加碼投資台中港設廠、明年完工

台股盤中跌幅收斂 下跌42點收21,565點 台積電跌8元

未來3年可能供不應求 大同曝北美變壓器產能：今年新增逾25%

重電股怎麼買在相對低點…中興電（1513）、士電（1503）？ 專家：日、周K線KD值同時進入超賣區

相關新聞

台股投報率倍增 國壽Q1股票未實現利益千億

國泰金控總經理李長庚昨（24）日分析，今年下半年將有很多新科技運用、新產品推出，預估「明年景氣會比今年更好」，但地緣政治...

足球鞋製造龍頭志強派息3.8元 超額配發

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）去年每股稅後純益2.78元，股東常會昨（24）日通過配發3.8元現金股利，盈餘配...

永光自結4月每股稅前盈餘0.14元

台灣永光（1711）昨（24）日公告4月自結獲利數字，單月合併營收7億416萬元，較去年同期增加20.8%；合併營業淨利...

華紙紙品售價 6月調漲5%

華紙（1905）昨（24）日表示，6月所有紙品售價都將往上提價5%，且由於紙漿及其他營運成本仍向上攀升，後續很有可能再有...

華城衝產能 台中港大擴廠

華城重電將在台中港擴大投資設廠。台灣港務公司台中港務分公司昨（24）日表示，華城最近申請增租1公頃土地擴廠，累計在台中港...

世界健身 進軍網路零售

世界健身-KY（2762）去年每股稅後純益3.50元，股東常會昨（24）日通過配發5.86元現金股利，依昨天收盤價95....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。