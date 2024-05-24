華紙紙品售價 6月調漲5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

華紙（1905）昨（24）日表示，6月所有紙品售價都將往上提價5%，且由於紙漿及其他營運成本仍向上攀升，後續很有可能再有一波調漲。

國際漿價漲勢不斷，6月報價持續走揚，已連續上漲四個月。華紙表示，漿價今年以來已至少上漲了15%，短纖紙漿從2月的每噸630美金，到現在上看770美元，其他成本也至少多了5-10%，因此繼5月已調漲部分低價紙種後，6月紙品售價全面提價，接下來第3季也不排除續漲。

華紙總經理陳瑞和先前在法說會上表示，目前看來漿價第2季還是往上，主要由於各方面的費用增加，包括利息支出與運費等，支撐價格上漲，需求方面，則不會像去年第2季、第3季那麼差，整體看溫和復甦。同時全球紙漿庫存水位下降，較去年同期減少十多天。

回顧去年以來的漿價走勢，由於俄烏戰爭未解，俄羅斯作為木片出口大國，受到多重因素影響，使得國際木片的供需仍持續緊張。而國際漿價在去年第2季急跌，於兩個月內每噸下挫250美元，在木片價格仍位處高位狀況下，造成漿紙行業整體收益大幅衰退。

延伸閱讀

中巴共識：反對割裂世界 製造封閉的政治或經濟集團

烏克蘭資源快耗盡 澤倫斯基怨：西方軍援晚1年

首次備詢有壓力 面對藐視國會罪彭啟明：我是友善的人

美最高將領：目前無意派軍訓人員赴烏克蘭

相關新聞

台股投報率倍增 國壽Q1股票未實現利益千億

國泰金控總經理李長庚昨（24）日分析，今年下半年將有很多新科技運用、新產品推出，預估「明年景氣會比今年更好」，但地緣政治...

足球鞋製造龍頭志強派息3.8元 超額配發

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）去年每股稅後純益2.78元，股東常會昨（24）日通過配發3.8元現金股利，盈餘配...

永光自結4月每股稅前盈餘0.14元

台灣永光（1711）昨（24）日公告4月自結獲利數字，單月合併營收7億416萬元，較去年同期增加20.8%；合併營業淨利...

華紙紙品售價 6月調漲5%

華紙（1905）昨（24）日表示，6月所有紙品售價都將往上提價5%，且由於紙漿及其他營運成本仍向上攀升，後續很有可能再有...

華城衝產能 台中港大擴廠

華城重電將在台中港擴大投資設廠。台灣港務公司台中港務分公司昨（24）日表示，華城最近申請增租1公頃土地擴廠，累計在台中港...

世界健身 進軍網路零售

世界健身-KY（2762）去年每股稅後純益3.50元，股東常會昨（24）日通過配發5.86元現金股利，依昨天收盤價95....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。