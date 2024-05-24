華紙紙品售價 6月調漲5%

華紙（1905）昨（24）日表示，6月所有紙品售價都將往上提價5%，且由於紙漿及其他營運成本仍向上攀升，後續很有可能再有一波調漲。

國際漿價漲勢不斷，6月報價持續走揚，已連續上漲四個月。華紙表示，漿價今年以來已至少上漲了15%，短纖紙漿從2月的每噸630美金，到現在上看770美元，其他成本也至少多了5-10%，因此繼5月已調漲部分低價紙種後，6月紙品售價全面提價，接下來第3季也不排除續漲。

華紙總經理陳瑞和先前在法說會上表示，目前看來漿價第2季還是往上，主要由於各方面的費用增加，包括利息支出與運費等，支撐價格上漲，需求方面，則不會像去年第2季、第3季那麼差，整體看溫和復甦。同時全球紙漿庫存水位下降，較去年同期減少十多天。

回顧去年以來的漿價走勢，由於俄烏戰爭未解，俄羅斯作為木片出口大國，受到多重因素影響，使得國際木片的供需仍持續緊張。而國際漿價在去年第2季急跌，於兩個月內每噸下挫250美元，在木片價格仍位處高位狀況下，造成漿紙行業整體收益大幅衰退。