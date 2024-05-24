麗嬰房瘦身 縮減大陸門市

麗嬰房（2911）昨（24）日舉辦股東會，董事長林柏蒼表示，過去一年雖然逐漸脫離疫情，國人在餐飲、休閒娛樂、國內外旅遊活動的消費大增，但少子化趨勢仍然持續，儘管公司在降低虧損上已有成果，但整體經營成果仍未能符合期待。未來麗嬰房仍會以嬰兒事業為主軸，以多角化尋求不同機會及新興市場商機，以繼續站穩兩岸市場。

麗嬰房今年以來持續關閉在對岸的門市，首季關閉20家門市，年底前預計至少再關50家門市。同時，也持續精簡人力，合計今年以來兩岸員工人數減少上百人，目前台灣員工數596人、中國大陸599人。

隨著店數減少，麗嬰房去年合併營收30.73億元，年減8%，其中台灣地區營收占比62.7%、中國37.3%。營業毛利率40.3%，年減0.9個百分點；營業費用在積極控管下，從20.14億元降至18億元，年減10.6%，合併營業損失5.61億元，虧損較前一年減少12.1%，稅後淨損5.23億元，年減16.5%，每股稅後虧3.83元。