麗嬰房瘦身 縮減大陸門市

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

麗嬰房（2911）昨（24）日舉辦股東會，董事長林柏蒼表示，過去一年雖然逐漸脫離疫情，國人在餐飲、休閒娛樂、國內外旅遊活動的消費大增，但少子化趨勢仍然持續，儘管公司在降低虧損上已有成果，但整體經營成果仍未能符合期待。未來麗嬰房仍會以嬰兒事業為主軸，以多角化尋求不同機會及新興市場商機，以繼續站穩兩岸市場。

麗嬰房今年以來持續關閉在對岸的門市，首季關閉20家門市，年底前預計至少再關50家門市。同時，也持續精簡人力，合計今年以來兩岸員工人數減少上百人，目前台灣員工數596人、中國大陸599人。

隨著店數減少，麗嬰房去年合併營收30.73億元，年減8%，其中台灣地區營收占比62.7%、中國37.3%。營業毛利率40.3%，年減0.9個百分點；營業費用在積極控管下，從20.14億元降至18億元，年減10.6%，合併營業損失5.61億元，虧損較前一年減少12.1%，稅後淨損5.23億元，年減16.5%，每股稅後虧3.83元。

延伸閱讀

顯示卡廠承啟規劃 出售子公司大陸天津思騰合力51%股權

不罵昔日戰友黃國昌？柯一正：無法罵一隻大陸的狗

四川5死車禍 初步調查：徹夜打麻將致疲勞駕駛

影／大陸展開第2天台海軍演 金防部：例行演練未升級

相關新聞

台股投報率倍增 國壽Q1股票未實現利益千億

國泰金控總經理李長庚昨（24）日分析，今年下半年將有很多新科技運用、新產品推出，預估「明年景氣會比今年更好」，但地緣政治...

足球鞋製造龍頭志強派息3.8元 超額配發

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）去年每股稅後純益2.78元，股東常會昨（24）日通過配發3.8元現金股利，盈餘配...

永光自結4月每股稅前盈餘0.14元

台灣永光（1711）昨（24）日公告4月自結獲利數字，單月合併營收7億416萬元，較去年同期增加20.8%；合併營業淨利...

華紙紙品售價 6月調漲5%

華紙（1905）昨（24）日表示，6月所有紙品售價都將往上提價5%，且由於紙漿及其他營運成本仍向上攀升，後續很有可能再有...

華城衝產能 台中港大擴廠

華城重電將在台中港擴大投資設廠。台灣港務公司台中港務分公司昨（24）日表示，華城最近申請增租1公頃土地擴廠，累計在台中港...

世界健身 進軍網路零售

世界健身-KY（2762）去年每股稅後純益3.50元，股東常會昨（24）日通過配發5.86元現金股利，依昨天收盤價95....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。